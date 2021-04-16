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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Dinçer: “Her zaman görevimizin başındayız”

İHA

Başkan Dinçer: “Her zaman görevimizin başındayız”

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, dün iftar saatinden hemen sonra şehir içme suyu ana şebeke hattında meydana gelen arızanın anında müdahale edildiğini belirterek, her zaman görevlerinin başında olduklarını söyledi.
Aksaray’da dün iftar saatinden sonra şehir içme suyu ana şebeke hattında arıza meydana geldi. Bunun üzerine belediye ekipleri hemen harekete geçerek arızaya müdahale ederken Belediye Başkanı Evren Dinçer de gece yarısını bulan müdahale çalışmalarının her aşamasını yakından takip etti. Şehir halkının su kesintisinden etkilenmemesi için su patlağının meydana geldiği noktada kapsamlı bir çalışma yapıldığının altını çizen Başkan Dinçer, “Şehrimiz için zaman dilimi fark etmeksizin 7/24 görevimizin başındayız” ifadelerini kullandı.
Şehrin içme suyu temini sağlayan ana şebeke güzergahının Hamidiye Alaca Mahallesi bağlantı hattında, iftar saatinde hemen sonra meydana gelen arızaya Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri anında müdahale etti. Belediye Başkanı Evren Dinçer, ana şebeke hattının patlak verdiği noktaya gelerek arızanın boyutunu yerinde inceledi. Ekipler, patlak oluşan bölgede kapsamlı bir çalışma başlatarak arızanın meydana geldiği ana hat borusunu tamir etti. Müdahale sürecinin anında ve zamanında yapılarak arıza boyutunun büyümesinin engellendiğini açıklayan Belediye Başkanı Evren Dinçer, çalışmaya katılan belediye personellerini tek tek tebrik etti.

Su kesintisi olmadan arıza giderildi
İftar saatinden başlayarak gece yarısını bulan müdahale çalışmalarının her aşamasını yakından takip eden Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Personellerimizin özverili çalışmasıyla şehrimiz su kesintisinden etkilenmeden arıza giderildi” şeklinde konuştu. Aksaray Belediyesinin günün her saatinde görevi başında olduğunu söyleyen Başkan Dinçer, su patlağına müdahale zamanlamasına dikkat çekerek “Hamidiye Alaca bölgesinden geçen şehrimizin ana şebeke su hattında meydana gelen arızaya ekiplerimiz tam zamanında müdahale ederek arızanın daha fazla büyümesi engelledi. Patlak veren nokta ana hat olduğu için su basıncını göz önüne aldığımızda bu denli büyük ve önemli bir çalışmayı su kesintisi yapmadan gerçekleştirdik. Hem şehrimiz susuz kalmadı hem de hiçbir vatandaşımız kesintiden etkilenmedi” diye konuştu.

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