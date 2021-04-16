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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Firari FETÖ/PDY üyesi operasyonla yakalandı

İHA

Firari FETÖ/PDY üyesi operasyonla yakalandı

Aksaray’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) örgütüne üye olmak suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şüpheli operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan aranan E.D. (46) isimli şüphelinin Aksaray’daki saklandığı yeri tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri şahsın bulunduğu ikamete yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Aksaray T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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