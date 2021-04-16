2021 Dünya Hentbol Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu: Türkiye: 23 - Rusya: 35

İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

2021 Dünya Hentbol Şampiyonası Elemeleri PlayOff Turu ilk maçında Türkiye Kadınlar Hentbol A Milli Takımı ile Rusya Milli Takımı Aksaray’da karşı karşıya geldi. Aksaray Spor Salonunda saat 17.30'da başlayan karşılaşma 2335 Rusya’nın galibiyetiyle sona erdi.

Müsabakanın ilk yarısı Rusya'nın 1219 üstünlüğüyle tamamlandı. Konuk ekip Rusya Kadın Hentbol Milli Takımı müsabakayı 2335 kazandı.



Salon: Aksaray Spor Salonu

Hakemler: Valery Butskevich, Yury Butskevich

Türkiye: Elif Sıla 5, Eda Nur 4, Neslihan 3, Sibel 3, Nurceren 3, Beyza 2, Merve 2, Bilgenur 1,

Rusya: Darya 7, Luliia 5, Anna 4, Polina 3, Ekaterina Ilina 3, Dariia 3, Antonina 2, Olga Shcherbak 3, Olga Fomina 2, Vladlena 1, Elizaveta 1, Ekaterina Zelenkova 1

İki dakika cezası alanlar: Elif Sıla, Bilgenur, Ümmügülsüm, Neslihan (Türkiye), Darya, Ksenia, Antonina (Rusya)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.