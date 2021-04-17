'Kapadokya'nın kalbi' Narlı Göl'de ilkbahar güzelliği



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)KAPADOKYA bölgesinde yer alan ve su seviyesinin azaldığı dönemlerde kalp şeklindeki görünümüyle dikkat çeken Narlı Göl'e, ilkbahar mevsimiyle ziyaretçiler gelmeye başladı. Doğal güzelliği görmeye geldiklerini belirtenler, fotoğraflarını da çekiyor.

Peribacalarıyla ünlü Kapadokya, Aksaray'da başlayıp, Nevşehir'e kadar uzanıyor. Aksaray'da bulunan Narlı Göl, krater özelliğiyle Kapadokya'yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Narlı Göl'ün, kalsiyum ve sodyum açısından çok zengin olduğu için çeşitli hastalıklara iyi geldiğine inanılıyor. Göl, su seviyesinin azaldığı dönemlerde kalp şeklindeki görünümüyle de dikkat çekiyor. Bozkırın ortasında doğa harikası göle ilkbaharda gezmeye gelen ziyaretçiler, manzarasıyla fotoğraf çektiriyor. Göl, son dönemlerde amatör fotoğrafçıların da uğrak yeri haline geldi.

Gölü görmeye gelen Murat Baldır, "Doğa harikası bir yer ve çok güzel bir manzarası var. Burada çok güzel fotoğraf kareleri çıkıyor. Aksaray´da az bilinmesine rağmen herkesin görmesini istediğim bir yer" dedi.

Ziyaretçilere mobil çay ve kahve hizmeti veren Emine Koçak da "Eşimle beraber burada mobil minibüsümüzde hizmet veriyoruz. Son günlerde yabancı turistlerin ilgisi yoğunlaştı. Pandemi nedeniyle yerli misafirlerimiz az geliyor. Bu gölün en büyük özelliği, krater ve volkanik bir patlama sonucu oluşmuş olması. Gölün derinliği 18 metre ve etrafının çapı ise 3,5 kilometre yukarılarda ise mağaralar ile mezarlık var. Buraya çaykahve molası veriyorlar. Daha sonra ziyaretçiler foto çektirip Ihlara Vadisi'ne gidiyorlar" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-04-17 12:00:33



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