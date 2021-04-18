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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İç Anadolu’nun Çukurova’sında devlet desteğiyle üretim artarak sürüyor

İHA

İç Anadolu’nun Çukurova’sında devlet desteğiyle üretim artarak sürüyor

Serada sebze ve fide üretiminde İç Anadolu’nun Çukurova’sı olan Aksaray’ın bin 250 nüfuslu Gücünkaya köyünde üretilen fide ve sebzeler kentin yüzde 70 ihtiyacını karşılarken, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir illerinin de ihtiyaçları bu köyden karşılanıyor.
Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da tarımsal faaliyetler tüm hızıyla sürdürülürken, devlet destekli verilen üretim projeleri ile hem üreteci kazanıyor hem tüketici. Fide ve seralarda sebze üretimiyle İç Anadolu’nun Çukurova’sı olarak nitelendirilen Aksaray’ın Gücünkaya köyünde yıllar önce başlayan seracılık bugün devlet destekli olarak gelişerek Aksaray ve çevre illerine kadar üretim gerçekleştiriliyor. Tarım ve hayvancılığa verilen ciddi desteklerin arasında yer alan sera hibe projesi kapsamında KOP aracılığıyla yüzde 60 hibeli olarak seralara kavuşan Gücünkaya köyü halkı gücüne güç katarak üretimini hızla artırıyor. Köyde her evin önünde onlarca sera bulunurken, köy halkı bu seralarda hem fide hem de sebze üretiyor. Üretilen sebzeler ve fideler Aksaray’ın yüzde 70 ihtiyacını karşıladığı gibi Nevşehir, Niğde ve Kırşehir illerinin de ihtiyaçları Aksaray’dan karşılanıyor.

“İnsanımıza imkan, fırsat verildiğinde taşı sıkıyor ve ondan bir şeyler elde ediyor”
Gücünkaya köyünü ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulunan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, devlet ve valilik olarak üretimin her zaman yanında ve destekçisi olduklarını belirterek, “Gücünkaya köyünde evlerin önünden geçtiyseniz görmüşsünüzdür. Her evimizin önünde küçüklü büyüklü seralar var. Aksaray’daki sebze üretiminin yüzde 70’ini bu köy karşılıyor. Bu köyümüz aynı zamanda tarım müdürlüğümüz ve ziraat odamızın çalışmalarıyla bu seracılıkta KOP’tan teşvik alan bir köyümüz. İlginç bir yer, yol boyunca geçtiğiniz her evin önünde seralar var. İnsanlarımız burada domates, salatalık, biber, yeşillik gibi bunların hepsini üretiyorlar, hem kendileri tüketiyor hem de Aksaray’da iç piyasaya sunuyorlar ve yüzde 70’ini burası karşılıyor. Bizim insanımıza imkan, fırsat verdiğiniz zaman taşı sıkıyor ve ondan bir şeyler elde ediyor. Bu anlamda İç Anadolu’nun Çukurova’sı olan Gücünkaya’da olduğumuzdan dolayı çok mutluyum. Buradaki manzara bizi çok mutlu etti. Bizde devlet olarak, valilik olarak arkadaşlarımıza her türlü desteği vereceğiz, rızk ve bereketleri bol olsun” dedi.

“Allah razı olsun devletimizden”
Köyde yıllarca sera üretimi yapan Nadire Ok (63) geçimlerini seracılıktan karşıladıklarını belirterek, “Geçimimizi buradan sağlıyoruz biz. Şimdi de ihtiyarladım artık bu gördüğünüz bütün seralara hep ben İzmir’de öğrendim geldim, bu mesleği buraya kuran ben oldum. Şimdi köyümüz yapıyor, köyümüzden memnunuz, devletimizden memnunuz, muhtarımızdan memnunuz, valimizden memnunuz, çok iyiyiz, rahatız köy yerinde” ifadelerini kullandı.
Köy Muhtarı Şevket Ok (46) ise, “Bu seracılık bizde eskiden beri vardı 35 senelik. Bizim kendi yaptığımız seralar vardı, KOP’un yaptırdığı seralarımız var burada. Allah razı olsun devletimizden. KOP’tan sera verdiler halka, yüzde 60 hibe ile Allah razı olsun devletimizden. Aksaray’ın yüzde 100’ünü karşılıyoruz. Niğde, Nevşehir ve Aksaray. 3’üne de bakıyoruz biz. Kırşehir’e kadar gider bizim stillerimiz. Bu köyümüzün nüfusu bin 250. Ama burası 7 bin 5008 bin gibi görünüyor sanki” şeklinde konuştu.

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