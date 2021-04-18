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Karantinadaki sürücü servis şoförlüğü yaparken yakalandı Hem karantinayı deldi, hem de servis şoförlüğü yaparak onlarca kişinin sağlığını tehlikeye attı

İHA

Karantinadaki sürücü servis şoförlüğü yaparken yakalandı Hem karantinayı deldi, hem de servis şoförlüğü yaparak onlarca kişinin sağlığını tehlikeye attı

Aksaray'da temaslı olduğu için karantinaya alınan servis şoförü, karantinada olması gerekirken servis minibüsüyle polise yakalandı.
Aksaray’da korona virüslü şahıslarla temaslı olduğu için 8 gün önce ev karantinasına alınan Veysel B. (44) karantina kurallarını ihlal ederek çalıştığı firmanın servis aracı ile bir lokantanın çalışanlarını almak için trafiğe çıktı. Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri tarafından durdurulan 68 S 0055 plakalı servis minibüsünün sürücüsü Veysel B., ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirildi. Ayrıca pandemi kapsamında sorgusu yapılan sürücünün karantina sürecinde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polis ekiplerince olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri istendi. Kısa sürede uygulama noktasına gelen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından sorgulaması ve izlenimi onaylanan servis şoförü ambulansla Cemalettin Aksarayi Yurt Müdürlüğü'ne götürüldü. Veysel B.'nin burada 10 gün süreyle karantinada tutulacağı öğrenildi.

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