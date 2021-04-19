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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İHA

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Aksaray'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Nakkaş Mahallesi Somuncu Baba Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Küçük Bölcek Mahallesi istikametinden Nakkaş Mahallesi istikametine seyreden Merve A. (28) idaresindeki 68 ABE 256 plakalı BMW marka otomobil, Küçük Bölcek Mahallesi'nden Hasas Mahallesi istikametine giden Salim T. (45) yönetimindeki 68 DZ 235 plakalı Renault marka hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yan devrilirken kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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