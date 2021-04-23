Aksaray´da 23 Nisan töreni

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törene; İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, sınırlı sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı. Milli Eğitim Müdürü Kartal'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sona erdi. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-04-23 10:11:27
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