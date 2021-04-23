9 yaşındaki Ceren'den kemanlı 23 Nisan kutlaması



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, Mehmet Timur Sarrafoğlu İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Ceren Yılmaz (9), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evinde kemanıyla farklı dillerden şarkılar çalarak, kutladı.

Keman çalmayı 5 yaşında öğrenmeye başlayan Ceren Yılmaz, yine küçük yaşta piyano çalmaya başlayan ablası Ceylan Yılmaz (12) ile geçen yıl Bulgaristan'da düzenlenen 18'inci Uluslararası Müzik Yarışması'nda katıldı. Yarışmanın 'Aile Grubu' kategorisinde 'Lovely' adlı şarkıya piyano ve keman eşliğinde video çekerek, katılan kardeşler, üçüncü oldu. Ceren Yılmaz, pandemi döneminde İngiltere Royal Academy tarafından düzenlenen müzik sınavında ise dördüncü seviyede derece aldı. Ablasıyla ya da bireysel olarak katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece alan Ceren Yılmaz, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda odasını bayrak ve balonlarla süsledi. Ceren, 23 Nisan'ı Türkçe, Japonca ve İngilizce şarkıları kemanıyla çalarak, kutladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulda kutlama yapamadıklarını belirten Ceren Yılmaz, ''Atatürk bugünü tüm dünya çocuklarına armağan etti ve bugün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı oldu. Bugün tüm çocukların günü, kutlu olsun. Bu yıl koronavirüs nedeniyle evimizde 23 Nisan şarkıları söyleyerek kutlama yaptık" diye konuştu.

Kızlarıyla gurur duyduğunu belirten Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Yılmaz ise ''Kızım Ceren ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı´nı kutladık. Daha önce okulda yapıyorduk fakat pandemi nedeniyle 2 dönemdir evde kutlama yapıyoruz. Kızım bugün Muammer Sun'un `Gel Seninle Birlikte´ parçasını seslendirdi. Bir de Boccherini'nin `Minuet´ eserini çaldı. Son olarak da `Quizas Quizas Quizas´ı çaldı. Tüm dünya çocukları için uyarlanmış bir bayramı kızımla birlikte 3 dilde seslendirerek kutladık" dedi. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-04-23 13:40:22



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