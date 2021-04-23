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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Durmayı sevmiyorum” demişti, aşırı hızdan kaza yaptı, uyuşturucudan tutuklandı

İHA

“Durmayı sevmiyorum” demişti, aşırı hızdan kaza yaptı, uyuşturucudan tutuklandı

Aksaray’da geçtiğimiz yıl polisin kovalamacası sonucu yakalanan ve “Durmayı sevmiyorum” yanıtını veren sürücü, dün aşırı hız nedeniyle yaptığı kazada yaralandı. Aracında uyuşturucu madde ele geçirilen şahıs taburcu olduktan sonra tutuklandı.
Kaza, Aksaray Nevşehir Karayolu Nakkaş Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Nevşehir istikametine seyreden Sezer A. (20) idaresindeki 68 AS 449 plakalı otomobil, sürücüsünün aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla attı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü yaralanırken, diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Kaza yerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaza yerine yakın bir yerde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri yaptıkları incelemede maddenin yeni düştüğünü veya atıldığını tespit etti. Bunun üzerine Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri kaza yerinde geniş çaplı inceleme ve araştırma yaptı. Yapılan incelemelerin ardından bulunan uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.


Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde tedavisinin ardından taburcu edilen Sezer A. hastanede İl Emniyet Müdürlüğü narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen Sezer A., uyuşturucu bulundurmak, temin etmek ve ticaretini yapmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisten kaçıp yakalanınca “Durmayı sevmiyorum” demişti
20 Aralık 2020 tarihinde Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yaptığı denetimde Sezer A. yönetimindeki 68 AS 449 plakalı otomobile dur ihtarında bulunulmuş, sürücünün ihtara uymaması sonucu polis ve sürücü arasında kovalamaca yaşanmıştı. Yaklaşık 45 dakika süren kovalamaca sonucu polis ekipleri otomobili durmuştu. Araç sürücüsü Sezer A. ve yanında bulunun arkadaşı gözaltına alınmış, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra hastaneden çıkarılan sürücü Sezer A. gazetecilerin "Neden kaçtınız" sorusuna "Durmayı sevmiyoruz" cevabını vermişti.

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