Aksaray’da hafta sonu kısıtlamasında drone ile genel denetim

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Aksaray’da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kent genelinde geniş çaplı denetim ve uygulamalar yapılırken, trafik ihlalleri drone ile tespit edildi.

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