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Aksaray’da hafta sonu kısıtlamasında drone ile genel denetim

İHA

Aksaray’da hafta sonu kısıtlamasında drone ile genel denetim

Aksaray’da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kent genelinde geniş çaplı denetim ve uygulamalar yapılırken, trafik ihlalleri drone ile tespit edildi.

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