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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ASÜ Rektörü Şahin Milli Güreşçi Kayaalp’i tebrik etti

İHA

ASÜ Rektörü Şahin Milli Güreşçi Kayaalp’i tebrik etti

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Polonya’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan ve kariyerindeki 10’uncu Avrupa Şampiyonluğunu elde eden Milli Güreşçi Rıza Kayaalp’i tebrik etti.
ASÜ mezunu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, Polonya’nın Başkenti Varşova’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası finalinde rakibini 31’lik skorla mağlup etti. Şampiyonayı altın madalya ile tamamlayan Kayaalp, 10’uncu kez Avrupa şampiyonu olarak kendisine ait rekoru da geliştirdi. Rıza Kayaalp’in en fazla Avrupa Şampiyonu olan Türk sporcu olduğunu ve kariyerinde dört dünya şampiyonluğu ile olimpiyat ikinciliği bulunduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, “Bunların her birisi çok kıymetli başarılar. Değerli mezunumuz, milli sporcumuz Rıza Kayaalp’i bir kere daha canı gönülden tebrik ediyoruz. Kendisine olimpiyatlarda da başarılar diliyor, alacağı şampiyonlukla rekorlarına yenilerini ekleyeceğine inanıyoruz” dedi.
130 kilo grekoromen stilde mindere çıkan Rıza Kayaalp şampiyonanın ilk turunda Ukraynalı rakibi Aleksandr Chernetskyi’yi 101, çeyrek finalde de Romen rakibi Alin Alexuc’u 80 yendi. İlk iki rakibini sayı tuşuyla minder dışına iten Kayaalp, yarı finalde ise Alman rakibi Eduard Popp'u 50 öndeyken tuşla yenerek finale yükseldi. Finalde Gürcü sporcu Lakobi Kajaia ile karşılaşan Rıza Kayaalp, bu müsabakayı da 31 kazarak şampiyonluğa ulaştı.

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