Başkan Dinçer: “TOKİ semt pazarı ve sosyal tesis kısa sürede hizmete açılacak”

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, açılışa hazırlanan TOKİ Kapalı Semt Pazarı ve Çok Amaçlı Sosyal Tesisindeki çevre düzenlemesi ve asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Aksaray Belediyesi tarafından Cumhuriyet ve Yunus Emre mahallesi hayata geçirdiği TOKİ Kapalı Semt Pazarı ve Çok Amaçlı Sosyal Tesisinde zemin iyileştirme çalışması sonrasında asfalt serim çalışması başlatıldı. Belediye Başkanı Evren Dinçer, çalışmaları yerinde incelemek üzere semt pazarı alanını ziyaret etti.

Tesisin alt yapı çalışmalarının tamamlandığını belirten Başkan Dinçer, pazarda inşaat çalışmalarının tamamlanarak açılışa hazır hale getirildiğini duyurdu. Pazara girişçıkışların daha düzenli ve ulaşımın daha güvenli olması için asfalt serim işinin başladığını ifade eden Başkan Dinçer, pazarın kısa zaman içerisinde açılacağını bildirildi. Pazar binası ile entegre olarak inşa edilen tesisin hizmete açılacağını açıklayan Başkan Dinçer, “Bu tesisimiz içerisinde Belediye hizmet birimlerimiz de yer alacak. Zabıta noktamız olacak. Vezneler olacak. Vatandaşlarımızın su faturalarını şehir merkezine gelmeden buradan ödeyebilecek” dedi.

Başkan Dinçer, pazarın her zaman açık kalacağını belirterek pazarın kurulmadığı günlerde de vatandaşların istifadesine sunacağını işaret etti. Vatandaşların basketbol ve voleybol sahalarında sportif faaliyetlerini gerçekleştireceği gibi düğün nişan gibi toplu organizasyonlarında burada yapılabileceğini söyledi.

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