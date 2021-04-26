Başkan Dinçer: “TOKİ semt pazarı ve sosyal tesis kısa sürede hizmete açılacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Dinçer: “TOKİ semt pazarı ve sosyal tesis kısa sürede hizmete açılacak”

İHA

Başkan Dinçer: “TOKİ semt pazarı ve sosyal tesis kısa sürede hizmete açılacak”

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, açılışa hazırlanan TOKİ Kapalı Semt Pazarı ve Çok Amaçlı Sosyal Tesisindeki çevre düzenlemesi ve asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.
Aksaray Belediyesi tarafından Cumhuriyet ve Yunus Emre mahallesi hayata geçirdiği TOKİ Kapalı Semt Pazarı ve Çok Amaçlı Sosyal Tesisinde zemin iyileştirme çalışması sonrasında asfalt serim çalışması başlatıldı. Belediye Başkanı Evren Dinçer, çalışmaları yerinde incelemek üzere semt pazarı alanını ziyaret etti.
Tesisin alt yapı çalışmalarının tamamlandığını belirten Başkan Dinçer, pazarda inşaat çalışmalarının tamamlanarak açılışa hazır hale getirildiğini duyurdu. Pazara girişçıkışların daha düzenli ve ulaşımın daha güvenli olması için asfalt serim işinin başladığını ifade eden Başkan Dinçer, pazarın kısa zaman içerisinde açılacağını bildirildi. Pazar binası ile entegre olarak inşa edilen tesisin hizmete açılacağını açıklayan Başkan Dinçer, “Bu tesisimiz içerisinde Belediye hizmet birimlerimiz de yer alacak. Zabıta noktamız olacak. Vezneler olacak. Vatandaşlarımızın su faturalarını şehir merkezine gelmeden buradan ödeyebilecek” dedi.
Başkan Dinçer, pazarın her zaman açık kalacağını belirterek pazarın kurulmadığı günlerde de vatandaşların istifadesine sunacağını işaret etti. Vatandaşların basketbol ve voleybol sahalarında sportif faaliyetlerini gerçekleştireceği gibi düğün nişan gibi toplu organizasyonlarında burada yapılabileceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma kaybolan hayvanları termal İHA ile buldu
YEREL HABERLER Jandarma kaybolan hayvanları termal İHA ile buldu
AK Parti’nin ‘İftara 5 kala’ programı yüz güldürdü
YEREL HABERLER AK Parti’nin ‘İftara 5 kala’ programı yüz güldürdü
ASÜ Rektörü Şahin Milli Güreşçi Kayaalp’i tebrik etti
YEREL HABERLER ASÜ Rektörü Şahin Milli Güreşçi Kayaalp’i tebrik etti
Aksaray’da jandarmadan köy okuluna kitap bağışı
YEREL HABERLER Aksaray’da jandarmadan köy okuluna kitap bağışı
Aksaray’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Aksaray’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Aksaray'da kısıtlamada evde kalanlara mehter konseri
YEREL HABERLER Aksaray'da kısıtlamada evde kalanlara mehter konseri
Aksaray’da hafta sonu kısıtlamasında drone ile genel denetim
YEREL HABERLER Aksaray’da hafta sonu kısıtlamasında drone ile genel ...
Aksaray'da vatandaşlara atlı kortej ve mehter takımı ile moral konseri
YEREL HABERLER Aksaray'da vatandaşlara atlı kortej ve mehter takımı ...
Aksaray’da pandemi denetimleri aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Aksaray’da pandemi denetimleri aralıksız sürüyor