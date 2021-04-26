Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde dolu yağışı

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Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde öğle saatlerinde başlayan dolu yağışı etkili oldu.

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağmur yağışı öğle saatlerinde yerini doluya bıraktı. İlçede yollar, doluyla birlikte beyaza büründü. Yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı nedeniyle ilçede bazı bölgelerde su birikintileri oluştu. Dolu yağışı nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir zararın oluşmadığı öğrenildi.

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