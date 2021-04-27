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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Aydoğdu’dan unutulan öğretmene çiçekli doğum günü sürprizi

İHA

Vali Aydoğdu’dan unutulan öğretmene çiçekli doğum günü sürprizi

Aksaray’da Vali Hamza Aydoğdu’nun sosyal medya üzerinden yaptığı kamu personeli doğum günü kutlamalarında ismi unutulan öğretmen bir başka kutlama mesajı altında unutulduğunu ve “Sağlık olsun” diye yorum yapınca Vali Aydoğdu kadın öğretmene çiçekli sürpriz yaptı.
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu kent genelinde kamu kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelin doğum günlerini valiliğin sosyal medya hesabı üzerinden kutluyor. 4 ay önce doğum günü olan ve dün geçmişte yapılan kutlamalarda isminin olmadığını fark eden Okul Öncesi Öğretmeni Fatma Ocak (29) yapılan en son kutlama paylaşımının altına kendisinin doğum gününün unutulduğunu ve “Sağlık olsun” diye yorum yaptı.
Vali Aydoğdu imzalı paylaşılan “Kıymetli mesai arkadaşlarım, başarmak istediğiniz hayallerinizi gerçekleştireceğiniz sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir ömür temenni ederim. Doğum günün kutlu olsun” paylaşımının altında Fatma öğretmenin yorumunu gören Vali Aydoğdu, hemen harekete geçti. Öğretmen Fatma Ocak’ın ev adresini belirleyen Vali Aydoğdu personelle eve bir buket çiçek gönderdi. “Fatma öğretmenim, hoşgörünüze sığınarak doğum gününüzü kutlarım. Kalbiniz dert ve hüzün görmesin. Nice Yıllara” yazılı çiçeği kapıda personelden alan Fatma öğretmenin mutluluğu gözlerinden okundu.

“Bu güzel sürpriz beni çok mutlu etti"
Yaşadıkları karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını anlatan Fatma Öğretmen, yazdığı yoruma Vali Aydoğdu tarafından cevap yazılmasını ve ardından böyle durumun gelişmesini hiç beklemediğini belirterek, “Koçpınar Elmacık İlkokulunda okul öncesi öğretmeni olarak görev yapıyorum. Sosyal medya hesabında Aksaray Valiliği günü gelen bütün kamu personelinin doğum gününü kutluyor. Ben de 2 Ocak olan kendi doğum günümde ismimin olmadığını fark ettim. Doğum günü paylaşımı görüce orada bir tanıdık hocamızın adını gördüm. Sonra 2 Ocak’ta adımın olmadığını fark ettiğim için dünkü paylaşımın altına yorum yaptım. Sonra valimiz yorumuma cevap vermiş, bunun kasti bir şey olmadığını, tamamen unutulan bir şey olduğunu söylemiş ve bugün de çok teşekkür ederim bu güzel çiçekleri ince davranışta bulunarak göndermiş. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Aslında ben yorum yaparken böyle bir şey beklemiyordum. Valimiz sağ olsun çok ince davranmış ve ben aslında 2 Ocak’ta kötü bir doğum günü geçirmiştim. Oğluma birkaç hastalık tanısı konmuştu. O yüzden hatırlamamıştık, şimdi adımın olmadığını da görünce üzülmüştüm. Ama bugün bu güzel sürpriz beni çok mutlu etti. Önce yorumu sonra bu güzel davranışı, çiçek göndermesi çok mutlu etti beni” dedi.

“Kalplerinde yer etmek güzel bir mutluluk”
Teknik bir sıkıntı nedeniyle Fatma öğretmenin doğum günü listesine isim yazılmasının unutulduğunu belirten Vali Hamza Aydoğdu, “Aksaray’da devlet dairelerinde çalışan bütün arkadaşlarımızın sosyal medya hesaplarımızda doğum günlerini kutluyoruz. Fatma Ocak öğretmenimiz bize bir mesaj gönderdi, “Sayın Valim bizim doğum günümüzü unutmuşunuz” diye. Bunu görünce arkadaşlarımızla kontrol ettik ve hakikaten bizden kaynaklanan teknik bir problem olduğunu fark ettik. Arkadaşımıza güzel bir çiçek yaptık, geçte olsa doğum gününü kutladık. Onunda çok mutlu olduğunu görünce bizde mutlu olduk. Küçük dokunuşlarla kalplerini almak, kalplerinde yer etmek güzel bir mutluluk. Bu yüzden ekip arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Fatma Öğretmeni ayrıca sevindirdiğimiz için daha ok mutlu oldum. Onunda doğum gününü tekrar kutluyorum, nice hayırlı, huzurlu ve mutlu yıllar diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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