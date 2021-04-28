Covid-19 testi pozitif çıkan yaşlı kadına ambulanstan inerken otomobil çarptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Covid-19 testi pozitif çıkan yaşlı kadına ambulanstan inerken otomobil çarptı

İHA

Covid-19 testi pozitif çıkan yaşlı kadına ambulanstan inerken otomobil çarptı

Aksaray’da hafif ticari aracın otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, savrulan araçlar yol kenarında bulunan ambulans ve ambulanstan inen korona virüs testi pozitif olan yaşlı kadına ve sağlık görevlisine çarptı. İki aracın altında kalan yaşlı kadın, araçlar havaya kaldırılarak sıkış yerden çıkarıldı.
Kaza, Taşpazar Mahallesi Ebulfez Elçibey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, korona virüs testi için hastaneye giden 70 yaşındaki Safiye Y. testinin pozitif çıkması sonucu hastaneden ambulansla alınarak cadde üzerinde bulunan evine getirildi. Burada tam ambulanstan indirildiği sırada zincirleme kaza yaşandı. Ali S. (19) idaresindeki 68 BU 116 plakalı Fiat marka otomobil, yol kenarındaki park yerinden çıkarken Metin G. (60) yönetimindeki 06 PG 692 plakalı Opel marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Metin G. önce 68 BA 606 plakalı Mercedes marka ambulansa, sonra da ambulanstan indirilen Safiye Y.'ye ve 112 acil yardım görevlisi Ahmet Ö.'ye (26) çarptı.

Yaşlı kadın araçlar yukarıya kaldırılarak kurtarıldı
Tamamen kontrolden çıkan otomobil duramayarak yaşlı kadını da altına alıp park halindeki 68 HD 299 plakalı Tofaş marka otomobile çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ve sağlık ekipleri kafası ve vücudunun bir kısmı 2 aracın birden altında kalan yaşlı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Araçların altında sıkışan kadın Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin kurtarma çalışmasıyla araçlar kurtarma aletleriyle yukarıya kaldırılarak yaşlı kadın kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı kadın ve 112 görevlisi Ahmet Ö. ayrı ayrı ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray'da otomobil devrildi; anne öldü, 2 kızı yaralı
YEREL HABERLER Aksaray'da otomobil devrildi; anne öldü, 2 kızı ...
ASÜ, 2021 etki sıralamasında yedinci basamakta
YEREL HABERLER ASÜ, 2021 etki sıralamasında yedinci basamakta
Başkan Dinçer: “Projelerimiz şehrimize vizyon katıyor”
YEREL HABERLER Başkan Dinçer: “Projelerimiz şehrimize vizyon ...
Vali Aydoğdu’dan unutulan öğretmene çiçekli doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Vali Aydoğdu’dan unutulan öğretmene çiçekli doğum ...
Vali Aydoğdu: “Yunus Emre’nin bu coğrafyada yaşadığını ortaya koyacağız”
YEREL HABERLER Vali Aydoğdu: “Yunus Emre’nin bu coğrafyada ...
Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde dolu yağışı
YEREL HABERLER Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde dolu yağışı
Başkan Dinçer: “TOKİ semt pazarı ve sosyal tesis kısa sürede hizmete açılacak”
YEREL HABERLER Başkan Dinçer: “TOKİ semt pazarı ve sosyal tesis kısa ...
Jandarma kaybolan hayvanları termal İHA ile buldu
YEREL HABERLER Jandarma kaybolan hayvanları termal İHA ile buldu
AK Parti’nin ‘İftara 5 kala’ programı yüz güldürdü
YEREL HABERLER AK Parti’nin ‘İftara 5 kala’ programı yüz güldürdü
ASÜ Rektörü Şahin Milli Güreşçi Kayaalp’i tebrik etti
YEREL HABERLER ASÜ Rektörü Şahin Milli Güreşçi Kayaalp’i tebrik etti
Aksaray’da jandarmadan köy okuluna kitap bağışı
YEREL HABERLER Aksaray’da jandarmadan köy okuluna kitap bağışı
Aksaray’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Aksaray’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu