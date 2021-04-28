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Engelli oğluyla katılığı kursta hem takı tasarım öğrendi, hem para kazandı

DHA

Engelli oğluyla katılığı kursta hem takı tasarım öğrendi, hem para kazandı


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da 4 çocuk annesi Lale Selman (40), 'Hünerli eller usta anneler' adlı proje kapsamında 2.5 ay süren ve günlük 35 lira yevmiye aldığı takı tasarım kursunu başarıyla tamamladı. Kursa yanında beyin felci (Serabral Palsi) hastası oğlu Mehmet Selman'ı da (15) götüren anne Selman, ''Kurs sayesinde evdeki sıkıntılarımızdan ve çocuklarımıza olan düşüncelerimiz değişti. Kurs bizi psikolojik olarak beni ve tüm kadınlarını rahatlattı. Oğluma da faydası oldu. Kurs, anne ve oğlu olarak adeta bize terapi gibi geldi'' dedi.
Valilik öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İşkur iş birliğinde gerçekleştirilen 'Hünerli eller usta anneler' projesi kapsamında kadınlara yönelik takı tasarım ve resim kursu düzenledi. 165 kadın kursiyerin katıldığı kurs 2.5 ay sürdü. Kurs sonunda kadınlar sertifikalarını alıp, eserlerini düzenlenen sergide görücüye çıkardı. Kursa katılan kadınlardan Lale Selman, beyin felci hastası olan oğlu Mehmet Selman'ı da kursa yanında getirdiğini ve kursun her ikisine de adeta terapi gibi geldiğini belirtti. Lale Selman şunları söyledi:
"15 yaşında bir engelli çocuk annesiyim. Kursa ilk önce biz biraz tereddütlü katıldı. Orada işe başlayınca gerçekten, severek yaptık. Kurs sayesinde evdeki sıkıntılarımızdan ve çocuklarımıza olan düşüncelerimiz değişti. Kurs bizi psikolojik olarak beni ve tüm kadınlarını rahatlattı. Benim 4 tane oğlum var ve 3´üncü oğlum serabral palsi hastası. Ben, oğlum Mehmet ile kursa başlayınca onunla gelip gidiyordum. Biz burada gerçekten çok motive olduk. Bizim açımızdan, fikir ve düşünce ile çocuklarımızın sıkıntısı açısında da çok verimli oldu. Biz severek ve isteyerek yaptık."
Kurs sayesinde güzel vakit geçirdiğini belirten oğlu Mehmet Selman da, ''Annem, kursta işle uğraşınca benimle ilgili duygu ve düşüncelerini unutuyordu. Kurs sayesinde arkadaşlarıyla sohbet edip bir şeyler üretip daha iyi bir gün geçiriyordu. Kursta hem ben mutlu oldum, hem de annem mutlu oldu" diye konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, projenin amacının annelere bir gelir kapısı oluşturmak olduğunu belirterek, ''Özellikle dezavantajlı bölgelerdeki okullarımızda annelerimize yönelik kurslar açıyoruz. Burada amacımız annelerimize bir gelir sağlamak ve istihdam oluşturmak. Bunun yanında onlara bir terapi eğitimi gibi oluyor. Takı tasarım, sepet örücülüğü, halıcılık ve el sanatları gibi pek çok alanda kurslar açtık. 169 kursiyerimiz kurslara katıldı. Katılan kişiler gerçekten çok mutlu oldular. Bu kursları önümüzdeki yılda sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
İşkur İl Müdürü Mahmut Akkuş da şunları söyledi:
''Okullarda engelli anneleri başta olmak üzere, dezavantajlı gurupta yer alan gençlerimize ile kadınlarımıza yönelik, kurslar düzenledik. Bu kurslarda geleneksel meslekleri ön plana çıkardık. Sepet örücülüğü, çini, Selçuklu mirası halı kursu ile engelli annelerimize takı tasarım kursu düzenlendik. Yaklaşık 2,5 ay süren kursta İşkur olarak günlük 35 TL cep harçlığı ile birlikte iş kazası ve genel sağlık sigortası katkısı sağladık. Kursun içerisinde kadınların, gençlerin ve engellilerin olması çok önemliydi.''DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-04-28 13:46:39

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