Hastaneden taburcu oldu; ambulanstan inince kazada savrulan otomobil çarptı



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da hafif ticari aracın çarptığı otomobil, savrulup, yol kenarında duran ambulans ve içinden inen Safiye Yumuşak (71) ile kaldırımda oturan Süleyman Demirci'ye çarptı. Kazada iki araç arasında sıkışan Yumuşak ile Demirci yaralandı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Safiye Yumuşak´ın koronavirüs tedavisinden döndüğü belirtildi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi Ebul Feyz Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. Hastanede koronavirüs tedavisi gören Safiye Yumuşak, 112 Acil Servis Hizmetleri´ne bağlı Ahmet Özkan yönetimindeki 68 BA 606 plakalı ambulansla evine getirildi. Safiye Yumuşak, evinin önüne park eden ambulanstan indi.

AMBULANSTAN İNDİ, SAVRULAN OTOMOBİL ÇARPTI

Bu sırada yoldan geçen Ali Sarılmaz (20) yönetimindeki 68 BU 116 plakalı hafif ticari araç, Metin Gün (62) yönetimindeki 06 PG 692 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otomobil ambulansa ve Safiye Yumuşak'a, ardından da park halindeki 68 HD 299 plakalı otomobil ile kaldırımda oturan Süleyman Demirci'ye çarptı. Kazada, iki otomobilin arasında sıkışan Safiye Yumuşak ile Süleyman Demirci yaralandı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu kurtarılan Safiye Yumuşak ile Süleyman Demirci Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralılardan Safiye Yumuşak´ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-04-28 14:36:02



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