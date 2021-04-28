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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilim merkezinde çocuklar için özel etkinlik

İHA

Bilim merkezinde çocuklar için özel etkinlik

Aksaray Belediyesinin Tacin Mahallesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Parkı içerisinde hayata geçirdiği Bilim Merkezi'nde çocuklar için Ramazan ayına özel etkinlikler düzenlendi.
Gençlerin ve çocukların kendilerini geliştirebilmeleri, geleceğin teknolojilerini önceden kavrayabilmeleri ve kendi teknolojik ürünlerini kendilerinin yapabilme becerisini elde etmeleri için tasarlanan Bilim Merkezinde birbirinden farklı etkinlikler düzenleniyor. Belediye Başkanı Evren Dinçer’in de sık sık ziyaret ettiği Bilim Merkezinde çocuklar için Ramazan ayında anlamlı etkinlikler düzenlendi. Bilim Merkezinde bulunan tasarım atölyelerinde çocuklar Ramazan ayının simgelerinden Hacivat Karagöz kuklası yaptı. Teknoloji Atölyelerinde ise elektronik devresi tasarıma dair eğitimlere devam edilirken, Çocuk Kütüphanesinde anneler çocuklarıyla beraber kendi elleriyle Türk Bayrağı yaptı. Bilim merkezini sık sık ziyaret ederek orada etkinliklere katılan çocuklar ve gençlerle bir araya gelen Belediye Başkanı Evren Dinçer, Bilim Merkezi'nde kendilerini geliştirebilecekleri her türlü imkanın olduğunu söyledi. Başkan Dinçer açıklamalarının devamında Orta Anadolu’nun en kapsamlı Bilim Merkezi olan Aksaray Belediyesi Bilim Merkezinde sınavlara hazırlık kurslarından insansız hava aracı eğitimlerine; robotik kodlamadan, tasarım atölyelerine kadar geniş çaplı eğitimlerin verildiğinin altını çizdi.
Aksaray Belediyesi Bilim Merkezlerinde düzenlenen etkinliklerle kendini geliştiren bir gencin geleceğin teknolojisine yön vermesini istediklerini vurguladı. Bilim Merkezinin en büyük gayesinin bu olduğunu söyledi.

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