Fulden Ural, Kuzeyboru´da

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Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY, (DHA) Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, geçtiğimiz sezon Nilüfer Belediyespor'da forma giyen smaçör Fulden Ural'ı (30) renklerine bağladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Kuzeyboru, kariyerinde daha önce Bolu Belediyespor, Halkbank, Aydın Büyükşehir, Beşiktaş ve Karayolları takımlarında forma giyen Fulden Ural ile 1 yıllığına sözleşme imzaladı.DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-04-29 11:50:53



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