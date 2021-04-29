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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da aile arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 5 yaralı

İHA

Aksaray’da aile arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 5 yaralı

Aksaray'da aile arasında çıkan arazi kavgasında eniştesi ve yeğenini bıçaklayan şahıs, annesini, kız kardeşini ve diğer yeğenini sopayla vurarak yaraladı. Kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, Hasas Mahallesi 6693 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil evlerinin arazisi için aralarında anlaşmazlık bulunan Halim K. (52) ve kız kardeşi Gülseren G. (41) tartışmaya başladı. Gülseren G.’nin eşi Emra G. (43) ile kızları Hediye G. (18) ve Melike G. (17) de tartışmaya karışınca Halim K. yanında bulundurduğu bıçakla eniştesi Emra G.’yi 3 yerinden bıçakladı. Halim K. daha sonra yeğeni Hediye G.'yi ise sırtından bıçakla yaralarken, elindeki bıçağı bırakarak evden aldığı sopayla kendi öz annesi Fatma K. (79), kız kardeşi Gülseren G. ve yeğeni Melike G.'yi darp etti. Kavga seslerini duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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