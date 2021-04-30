Kübalı smaçör Lianma Flores, Kuzeyboru´da

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Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY, (DHA) Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, geçtiğimiz sezon Karşıyaka forması giyen 31 yaşındaki smaçör Lianma Flores´i renklerine bağladı.

Geçtiğimiz sezonu Karşıyaka forması ile tamamlayan ve kariyerinde KV M-Technologie ve Tulitsa Tula formaları giyen 1990 doğumlu 1.85 boyundaki Kübalı smaçör ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-04-30 14:28:41



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