Vali Aydoğdu sahaya inip sokak sokak cadde cadde denetim yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Aydoğdu sahaya inip sokak sokak cadde cadde denetim yaptı

İHA

Vali Aydoğdu sahaya inip sokak sokak cadde cadde denetim yaptı

Aksaray’da tam kapanmanın ilk gününde daire müdürleri ile birlikte sahaya inen Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, kent merkezi ve ilçelerde sokak sokak gezerek denetimleri bizzat gerçekleştirdi.
Korona virüsün (Covid19) mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte ülke genelinde 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma sürecinde yurt genelinde geniş çaplı tedbirler alınarak denetimler yapılıyor. Aksaray’da da alınan geniş çaplı güvenlik tedbirlerinin yanı sıra Vali Hamza Aydoğdu tam kapanmalı kısıtlamanın 1. gününde sabah erkenden sokağa çıkarak cadde cadde sokak sokak denetim yaptı. Daire ve kurum müdürleri ile birlikte kent merkezi ve tüm ilçelerde denetimler yapan Vali Aydoğdu tüm araç ve yayaları durdurarak izin belgelerini kontrol etti. Uzun belgeleri geçerli olmayan vatandaşları uyaran Vali Aydoğdu uygulama yapılan karayollarında görevli polis memurlarını da geçişi esnasında ziyaret etti. Burada da bizzat denetime katılan Vali Aydoğdu sürücülerin izin belgelerini kontrol etti. Vali Aydoğdu, burada görevli polis memurlarına iftarda yemeleri için bir tepsi tatlı ikram etti. İlçelerde bulunan esnafları da gezen Vali Aydoğdu esnaflarla sohbet ederek kısıtlamanın nabzını ölçtü. Oldukça olumlu yanıtlar alan Vali Aydoğdu tüm esnafları ziyaret ederek görüştü. Vali Aydoğdu, balkondan ve pencereden denetimlere bakan vatandaşlarla da görüşerek sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

“Rakamlarımız aşağıya düşmeye başladı”
Burada bir açıklama yapan Vali Hamza Aydoğdu, “Dün akşamdan itibaren tam kapanma oldu. Bizdi bütün arkadaşlarımızla birlikte Aksaray’da merkezden başlayarak bütün ilçelerimizi geziyoruz. Tam kapanma ile ilgili kuralara uyulup uyulmadığını beraber takip ediyoruz. İnsanlarımız kurallara uyuyorlar. Zaten bizim de rakamlarımız ciddi anlamda aşağıya doğru düşmeye başladı. Bizim tek temennimiz şu, çocuklarımız çok uzun süre okuldan ayrı kaldılar. Küçük esnafımızda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bu Covid belasından biran önce kurtulup okullarımızın açılması, esnafımızın da helal kazancına kavuşması. Bu sebeple hepimiz üzerimize düşen fedakarlığı yapıyoruz. Vatandaşlarımızda bu konuda çok hassas. Ben kurallara uyan ve hassasiyet gösteren bütün Aksaraylı hemşerilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kübalı smaçör Lianma Flores, Kuzeyboru´da
YEREL HABERLER Kübalı smaçör Lianma Flores, Kuzeyboru´da
Aksaray’da tam kapanmalı kısıtlamada karayollarında seyahat denetimi
YEREL HABERLER Aksaray’da tam kapanmalı kısıtlamada karayollarında ...
Kısıtlamada bekçiden kaçan gençler yakalanınca cezadan kaçamadı
YEREL HABERLER Kısıtlamada bekçiden kaçan gençler yakalanınca ...
Aksaray’da aile arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 5 yaralı
YEREL HABERLER Aksaray’da aile arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: ...
Tır refüje düştü yüklü bimsler yola saçıldı
YEREL HABERLER Tır refüje düştü yüklü bimsler yola saçıldı
Seyir halindeki aracın motor kısmında yangın çıktı
YEREL HABERLER Seyir halindeki aracın motor kısmında yangın çıktı
Fulden Ural, Kuzeyboru´da
YEREL HABERLER Fulden Ural, Kuzeyboru´da
Aracı soyulan ve bisikleti çalınan vatandaşın şimdi de motosikleti çalındı Apartmanın otoparkından motor çalan 2 hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
YEREL HABERLER Aracı soyulan ve bisikleti çalınan vatandaşın şimdi ...
Aksaray'da sulama sistemi malzemelerini çalan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Aksaray'da sulama sistemi malzemelerini çalan 2 ...
Aksaray’da karayollarında tam kapanma öncesi trafik yoğunluğu
YEREL HABERLER Aksaray’da karayollarında tam kapanma öncesi trafik ...
Bilim merkezinde çocuklar için özel etkinlik
YEREL HABERLER Bilim merkezinde çocuklar için özel etkinlik
Aksaray’ın dijital hafızası erişime açıldı
YEREL HABERLER Aksaray’ın dijital hafızası erişime açıldı
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Hastaneden taburcu oldu; ambulanstan inince kazada savrulan otomobil çarptı
YEREL HABERLER Hastaneden taburcu oldu; ambulanstan inince kazada ...
Engelli oğluyla katılığı kursta hem takı tasarım öğrendi, hem para kazandı
YEREL HABERLER Engelli oğluyla katılığı kursta hem takı tasarım ...
Covid-19 testi pozitif çıkan yaşlı kadına ambulanstan inerken otomobil çarptı
YEREL HABERLER Covid-19 testi pozitif çıkan yaşlı kadına ambulanstan ...
Aksaray'da otomobil devrildi; anne öldü, 2 kızı yaralı
YEREL HABERLER Aksaray'da otomobil devrildi; anne öldü, 2 kızı ...