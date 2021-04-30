Ekmek almaya çıktıklarını söyleyen otomobil sürücüsü ve oğluna ceza



Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 gün süreyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde polis ekipleri yasağı ihlal eden baba ile oğluna 3 bin 150´şer TL ceza yazdı.

Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde, polis ekipleri kent merkezinin birçok noktasında denetim yaptı. Cumhuriyet Bulvarındaki denetimlerde trafik polisleri, durdurulan araçlardaki kişilerin seyahat ve çalışma izin belgelerini kontrol etti. Küçük Bölcek Mahallesi'nde 68 HU 139 plakalı otomobili durdurulan Mikail G.'ye izin belgesi soruldu. Polislere izin belgesini gösteremeyen Mikail G., "Ekmek almak için çıkmıştım zaten oruçluyuz" dedi. Mikail G. ile oğluna sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150´şer lira ceza kesildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray / Merkez Erkan ALTUNTAŞ

2021-04-30 17:16:44



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