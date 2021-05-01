Foseptik çukuruna düşen ineği AFAD kurtardı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) AKSARAY'da foseptik çukuruna düşen inek, AFAD ekiplerince kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
Olay, saat 19.00 sularında Ortaköy ilçesi Seralı Alaca köyünde meydana geldi. Ali Öztürk'e ait inek, ahırın arkasında bulunan foseptik çukuruna düştü. Durumu fark eden Öztürk, ineği kendi imkanlarıyla çıkartamayınca durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Ekipler, iş makinesi yardımıyla foseptikten çıkardıkları ineği sahibine teslim etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-05-01 21:40:36
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