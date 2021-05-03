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'Mikro kredi' ile aldığı düve ile hayvancılığı başladı, 11 yılda çiftlik kurdu

DHA

'Mikro kredi' ile aldığı düve ile hayvancılığı başladı, 11 yılda çiftlik kurdu


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da 11 yıl önce eşiyle birlikte köylerine dönüp, bin lira mikro kredi ile bir düve alan 2 çocuk annesi Hatice Gökçe (51), geçen zaman içerisinde hayvan sayısını 12 ineğe yükseltti. Bu yıl da 6 bin lira 'mikro kredi' ile aldığı kuluçka makinesiyle civciv üretmeye başlayan Gökçe, ''Mikro krediyle 1 düve alıp bu işe başladım. Sütünü, peynir ve yoğurdunu satıp bir taraftan para kazanırken, her yıl doğan buzağılar sayesinde de sayısını 12'ye yükselttim. 2 çocuğumu bu iş sayesinde üniversitede okuttum'' dedi.
Kent merkezinde oturan Haticeve Ramazan Gökçe (53) çifti, 11 yıl önce köylerine geri döndü. Hatice Gökçe, o yıl Türkiye Gramen Mikro Finans Programı tarafından uygulanan 'Mikro kredi' projesine başvurdu. Başvuru sonrası bin lira kredi alan Hatice Gökçe, bununla bir düve aldı. Büyüyüp inek olan hayvanın sütünü ve sütünden yaptığı, yoğurt ve peyniri satarak hem aile ekonomisine yardımcı olan, hem de kredisinin göre ödemesini yapan Gökçe, her yıl doğan buzağıları sayesinde de inek sayısını artırdı. Şu an 12 ineği bulunan Gökçe, bu kez de 6 bin liralık 'mikro kredi' alıp, civciv üretmeye başladı.
'KÖYDE MUTLU VE NEŞELİ BİR HAYATIMIZ VAR'
Kadınlara girişimci olmaları çağrısında bulunup, tavsiyeler veren Hatice Gökçe, şunları söyledi:
''Ben hiçbir zaman eşim, bana para versin diye düşünmedim. Ben makine örgüsü, yorgan dikimi gibi şeyler yaparak ev ekonomisine katkıda bulundum. Ben her zaman köyümüzün kadınlarına da 'Boş durmayın 10 tavuk alın ve bunları besleyerek kendinize gelir elde edin' diyorum. Kendi çapımda çok fazla ilerleyemediysem de kimseye muhtaç olmadan 2 çocuğumu üniversite okuttum. Köye geldiğimdi hiçbir şeyim yoktu. Eşim de o dönem işsizdi. Biz burada eşim ile el ele verdik. Ben ne iş yaptıysam eşim, benim en büyük destekçim oldu. Şu anda çok mutlu ve neşeli bir hayatımız var.''
Aksaray´dan köye döndüklerinde işsiz olduğunu ifade eden Ramazan Gökçe, ''O zamanlar emekli değildim. O dönemde doğru düzgün bir işim yoktu. Bu mandıra ve kümesleri eşimle beraber yaptık. Aksaray´da bir ev alma şansımız yoktu. Buraya gelmemizi eşim istedi. Ben de ona saygı duyarak köye geri dönmeyi kabul ettim. Burada çok mutluyuz. Çocuklarımızı okutup, onların hayatını kurtardık. Ben de burada emekli oldum. Mikro krediden bin lira kredi alarak, komşumuzdan bir tane damızlık düve aldık. O büyüyüp inek oldu ve yavruladı. Bir buzağı ile başladığımız işte hayvanlarımızı çoğaltarak sayılarını 12´ye çıkardık'' diye konuştu.
Hatice Gökçe ile 11 yıl önce tanıştıklarını belirten 'mikro kredinin' Aksaray sorumlusu Ramazan Çelen, ''Hatice Hanım, o dönem köyünde hayvancılık yapacağını söyledi. Biz de kendisine bin lira destek verdik. Bu parayla bir damızlık inek alarak bu işe başladı. Şu anda toplam 12 ineği oldu. Bu yıl da bize kuluçka makinesi alıp tavuk işini çoğaltacağını söyledi. Biz de bu projesine 6 bin lira kredi verdik. Bu krediyle kuluçka makinesi ve jeneratör aldı. Bundan sonra da desteklerimiz sürecek. Küçük sermayelerle bir kadının büyük işler başarması bizleri onurlandırdı'' dedi.   DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-05-03 09:43:05

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