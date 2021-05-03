Telefonu çalınan Enes: Ne zaman bulunur, babama mahcup olurum



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)-AKSARAY´da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip elektrikli bisikletiyle arkadaşının yanına gitmek isteyen Enes S.'nin (16) cep telefonu 1'i kadın 2 kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Enes S., polise, ''Telefonum ne zaman bulunur? Babama mahcup olurum. Bugün bulunur mu?'' diye sordu.

Olay, saat 14.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi 765 Sokak´ta meydana geldi. Enes S., elektrikli bisikletiyle arkadaşının yanına gitmek isterken, yanına yaklaşan 1'i kadın 2 kişi elindeki cep telefonunu alıp kaçtı. Enes S. de bağırarak çevresinden yardım istedi. Bu sırada bölgede görev yapan ve durumu fark eden trafik polisi, şüphelileri yakalamak için peşlerinden koştu. Ancak şüpheliler bulunamadı. Telefonu çalındığı için panikleyen Enes S., polise şüphelilerin eşkalini tarif etti. Enes S. bu sırada polislere ''Telefonum ne zaman bulunur? Babama mahcup olurum. Bugün bulunur mu?'' diye sordu. Verilen eşkalden yola çıkarak çalışma başlatan polis de en kısa sürede şüphelileri yakalayacaklarını söyledi. Soruşturma sürüyor.

DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-05-03 16:36:10



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