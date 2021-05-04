Tuz Gölü'nde yaralı ve bitkin bulunan 2 pelikan tedaviye alındı

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da Tuz Gölü kıyısında bitkin ve yaralı bulunan 2 pelikan, tedaviye alındı.

Eskil ilçesinde Tuz Gölü yakınlarında sabah saatlerinde yaralı ve bitkin halde olan 2 pelikanı gören çiftçi Ramazan Mutlu, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirdi. Gelen ekipler, pelikanları teslim alarak Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürdü. Pelikanlardan birinin sol kanadının kırık olduğu, diğerinin ise yeterli beslenemediği için bitkin düştüğü tespit edildi. Merkezde tedaviye alınan pelikanların iyileşmelerinin ardından tekrar Tuz Gölü´ne bırakılacağı bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-05-04 12:44:52



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