Olesia Rykhliuk, Kuzeyboru´da

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ERKAN ALTUNTAŞ / AKSARAY, (DHA) Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, 2 sezon boyunca Galatasaray formasını giyen pasör çaprazı Olesia Rykhliuk ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Kuzeyboru, transfer çalışmaları devam ediyor. Aksaray ekibi son olarak, Ukraynalı oyuncu Olesia Rykhliuk ile 1 yılık anlaşmaya vardı. Kuzeyboru, daha önce de Lianma Flores, Fulden Ural. Yasemin Şahin Yıldırım ve Hazal Selin Arifoğlu'nu kadrosuna katmıştı.DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-05-04 16:15:46



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