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Aksaray’da pandemi nedeniyle yerel üreticilere satış desteği Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu: “Kısıtlamalardan dolayı ellerinde ürünleri kalanlar, komisyona müracaat edecekler. Komisyon bu ürünleri alacak ulusal ve yerel marketlere bunların satışını sağlayacak”

İHA

Aksaray’da pandemi nedeniyle yerel üreticilere satış desteği Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu: “Kısıtlamalardan dolayı ellerinde ürünleri kalanlar, komisyona müracaat edecekler. Komisyon bu ürünleri alacak ulusal ve yerel marketlere bunların satışını sağlayacak”

Ürettiği ürünlerini günlük satarak geçimini sağlayan üreticilerin ürünleri piyasa fiyatlarından alınarak yerel ve ulusal zincir marketlerde satılacak.
Aksaray’da pandemi ve tam kapanma tedbirleri kapsamında ürünleri elinde kalan yerel üreticilerin ürünlerini ulusal ve yerel marketler alacak. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında ulusal ve yerel zincir market yöneticileri ile yapılan toplantıda semt pazarlarında ürettiği ürünleri satamadığı için mağdur durumdaki yerel üreticilerin durumu değerlendirildi. Yapılan istişarede kurulacak komisyon marifetiyle baklagiller, süt ve süt ürünleri, meyve ve sebze ile gıda maddesi üretimi yapan üreticilerin ürünleri ulusal ve yerel zincir marketler tarafından piyasa fiyatları ile satın alınarak satılması kararlaştırıldı. Vali Hamza Aydoğdu Valilik Toplantı Salonunda 14 ulusal ve yerel marketin yönetici ve temsilcisinin katıldığı toplantı sonunda açıklamada bulundu.

“Üreticilerimize bu zor günlerde destek verilecek”
Pandemi nedeniyle herkesin sıkıntılı günler yaşadığını belirten Vali Aydoğdu, “1 yıldan beri pandemi devam ediyor. Tedbirlere rağmen istediğimiz düzeyde değiliz. Ama inşallah bu kısıtlama sürecinde hep beraber kurallara uyarak bu sıkıntılarımızı aşacağız. Gelen verilerde gösteriyor ki böyle devam edersek bayramdan sonra daha rahat, güzel günler hepimizi bekliyor” dedi.
Ulusal ve yerel market yöneticileri ile yaptıkları toplantıda Aksaray’da bir ilke imza attıklarını ifade eden Vali Aydoğdu, “Aksaray da gelir seviyesi düşük günlük ürettiği ürünleri pazarlarda satan vatandaşlarımız var. Sebze, süt ve süt ürünleri gıda, ürünleri satıyorlar. Ulusal ve yerel market yöneticileri ile yaptığımız istişarede bir komisyon kuruyoruz. Bu kısıtlamalardan dolayı ellerinde ürünleri kalanlar, komisyona müracaat edecekler. Komisyon bu ürünleri alacak ulusal ve yerel marketlere bunların satışını sağlayacak. Böylece günlük geçinen elinde ürünü olan bütün vatandaşlarımıza, üreticilerimize bu zor günlerde Aksaray’da destek vermiş olacağız” şeklinde konuştu.
Yapılan toplantıda böyle bir karar çıkmasının kendisini çok duygulandırdığını ve gururlandırdığını vurgulayan Vali Aydoğdu, “Hayatımın en güzel günlerinden biridir bugün. Bu hayırseverliği bu güzelliği, toplantıya katılan ulusal ve yerel market yöneticileri; biz zevkle yardımcı oluruz, destek oluruz dediler. Bu ürünleri alır, satılmasına katkı sağlarız dediler. Ulusal zincir marketlerin yöneticilerine yerel market yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Aksaray yine bir ilke imza attı” diye konuştu.
Gıda maddesi, bakliyat, süt ve süt ürünleri, meyve sebze ve yeşillik üretimi yapan üreticilerin ürünlerini alacak komisyonda; Tarım Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü, Belediye Zabıta Müdürü, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı, Manavlar ve Balıkçılar Odası Başkanı ile yerel ve ulusal marketlerin belirlenecek temsilcileri bulunacak. Komisyon, üreticilerin ürünlerini piyasa fiyatlarından alarak satış yapılmak üzere ilgili yerel veya ulusal zincir markete teslim edilmesini sağlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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