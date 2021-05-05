Cep telefonu çalınan Enes´e, telefon ve saat hediye edildi



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) AKSARAY´da kısıtlama saatinden elektrikli bisikletiyle arkadaşının yanına giderken cep telefonu kapkaç yöntemiyle çalınan Enes Soyak´a (16) Belediye Başkanı Evren Dinçer, cep telefonu ile saat hediye etti.

Olay, 3 Mart tarihinde Hamidiye Mahallesi 765 Sokak´ta meydana geldi. Enes Soyak, elektrikli bisikletiyle arkadaşının yanına gitmek isterken, yanına yaklaşan 1'i kadın 2 kişi elindeki cep telefonunu alıp kaçtı. Enes Soyak bağırarak çevresinden yardım istedi. Bu sırada bölgede görev yapan ve durumu fark eden trafik polisi, şüphelileri yakalamak için kapkaççıların peşinden koştu. Ancak şüpheliler bulunamadı. Telefonu çalındığı için panikleyen Enes Soyak, polise şüphelilerin eşkalini tarif etti. Enes Soyak bu sırada polislere ''Telefonum ne zaman bulunur? Babama mahcup olurum. Bugün bulunur mu?'' diye sordu.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Enes Soyak ve ailesini ziyaret etti. Başkan Dinçer, "Sosyal medyadan telefonun çalındığını görünce biz de üzüldük. Üzüntüsünü bir nebze azaltmak için, Enes´e telefon ile akıllı saat hediye ediyoruz. Burada senden tek şartımız var. Derslerine de çalışacaksın" dedi.

Baba Erol Soyak ise, "Çarşıya giden oğlumun telefonunu gasp etmişler. Başkanımız olayı sosyal medyada duyunca bizi ziyaret etti. Oğluma akıllı saat ile telefon hediye ettiler. Bir nebze de olsa acımızı hafifletti. Ben fırında asgari ücretle çalışan bir işçiyim. Telefonu alalı birkaç gün olmuştu. Birde telefonu taksitle almıştım. Birkaç gün sonra ilk taksidini yatıracağım. Başkanımızdan Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-05-05 12:55:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.