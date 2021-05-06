68 Aksaray Belediyespor - Düzcespor: 1-2

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)-
STAT: Dağılgan
HAKEMLER: Direnç Tonusoğlu, Murat Altan, Berkay Erdemir
68 AKSARAY BELEDİYESPOR: Mehmet Akif-, Serhat ,Gürcan, Mustafa, Alpay (Dk. 54 Muzaffer),Talha, Onur Alsu , Serkan, Necmi, Vehbi,Tayyib (Dk.71 Ömer Faruk Çalışkan)
DÜZCESPOR: Orhan-, Ebu Sıddık, Onur Demir, Adem, Mutlu, Bulut, Bilal, Yusuf , Nevzat, Metin (Dk. 72 Oğulcan ) ,Ömer Faruk Sezgin (Dk. 86 Osman)
GOLLER: Dk. 67 Muzaffer (68 Aksaray Belediyespor)-, Dk.46 Yusuf, Dk. 75 Nevzat (Düzcespor)
SARI KARTLAR: Necmi (68 Aksaray Belediyespor)-,Mutlu, Orhan (Düzcespor)
KIRMIZI KART: Dk. 84 Onur Demir (Düzcespor)
TFF 3'üncü Lig Çeyrek Final ilk maçında Aksaray Belediyespor, sahasında Düzcespor´a 2-1 mağlup oldu.
46'ncı dakikda sağ kanattan Ebu Sıddık'ın ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Yusuf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 0-1
76'ncı dakikda Gürcan'ın kullandığı köşe atışında ceza sahasındaki Muzzafer'in şutunda top filelerle buluştu: 1-1
75'inci dakidada ceza sahasındaki Nevzat'ın şutu, maçın skorunu belirledi: 1-2
84'üncü dakikada girdiği ikili mücadelede rakibine faul yapan Onur Demir, ikinci sarı kartı nedeniyle hakem Direnç Tonusoğlu tarafından kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.
Karşılaşma Düzcespor'un 2-1 üstünlüğü ile sona ererken rövanş maçı da 10 Mayıs günü Düzce'de oynanacak.
DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-05-06 19:34:35
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.