68 Aksaray Belediyespor - Düzcespor: 1-2

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)-

STAT: Dağılgan

HAKEMLER: Direnç Tonusoğlu, Murat Altan, Berkay Erdemir

68 AKSARAY BELEDİYESPOR: Mehmet Akif-, Serhat ,Gürcan, Mustafa, Alpay (Dk. 54 Muzaffer),Talha, Onur Alsu , Serkan, Necmi, Vehbi,Tayyib (Dk.71 Ömer Faruk Çalışkan)

DÜZCESPOR: Orhan-, Ebu Sıddık, Onur Demir, Adem, Mutlu, Bulut, Bilal, Yusuf , Nevzat, Metin (Dk. 72 Oğulcan ) ,Ömer Faruk Sezgin (Dk. 86 Osman)

GOLLER: Dk. 67 Muzaffer (68 Aksaray Belediyespor)-, Dk.46 Yusuf, Dk. 75 Nevzat (Düzcespor)

SARI KARTLAR: Necmi (68 Aksaray Belediyespor)-,Mutlu, Orhan (Düzcespor)

KIRMIZI KART: Dk. 84 Onur Demir (Düzcespor)

TFF 3'üncü Lig Çeyrek Final ilk maçında Aksaray Belediyespor, sahasında Düzcespor´a 2-1 mağlup oldu.

46'ncı dakikda sağ kanattan Ebu Sıddık'ın ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Yusuf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 0-1

76'ncı dakikda Gürcan'ın kullandığı köşe atışında ceza sahasındaki Muzzafer'in şutunda top filelerle buluştu: 1-1

75'inci dakidada ceza sahasındaki Nevzat'ın şutu, maçın skorunu belirledi: 1-2

84'üncü dakikada girdiği ikili mücadelede rakibine faul yapan Onur Demir, ikinci sarı kartı nedeniyle hakem Direnç Tonusoğlu tarafından kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.

Karşılaşma Düzcespor'un 2-1 üstünlüğü ile sona ererken rövanş maçı da 10 Mayıs günü Düzce'de oynanacak.

DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-05-06 19:34:35



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