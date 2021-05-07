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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vefa Belgeselleri dijital ortamda geniş bir kitleye ulaşıyor

İHA

Vefa Belgeselleri dijital ortamda geniş bir kitleye ulaşıyor

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, “Vefa Projesi” olarak hazırladıkları belgesellerin üniversitenin resmi sosyal medya kanalında 255 bin izlenme rakamına eriştiğini söyledi.
“Aksaray’ın Yaşayan Değerleri 1 ve 2,” “Aksaray’ın Gazileri” ve “Aksaray’ın Şehitleri” isimli dört farklı çalışma yaptıklarını ve sözlü tarihi yansıtması açısından bu belgeselleri önemli bulduklarını dile getiren Rektör Şahin, “Belgesellerimiz kendi içinde farklı hikayeler barındırıyor. Yaşadığımız şehri, zamanın getirdiklerini, etrafımızda olup biten olayları, değişimleri ve duyguları anlamamız bakımından her bir hikâye çok değerli. Bu çalışmaları, gençlerimiz başta olmak üzere, daha geniş bir kesime ulaştırmak istiyoruz. Farklı düzenlemeler halinde üniversitemizin resmi sosyal medya kanalında bu belgesellerimiz şu ana değin 255 bin kez izlendi. Diğer sosyal medya hesaplarımızdaki paylaşımlarımızı dikkate aldığımızda sayı aslında daha da yüksek. Bu, güzel bir rakam ve daha da artmasını arzu ediyoruz. Bunun için de çeşitli sosyal medya platformlarından filmlerimizle ilgili bilgiler aktarıyoruz” dedi.
Bu çalışmaları birer vefa borcu olarak gördüklerini çünkü içinde yaşadıkları şehri ve insanları çok sevdiklerini dile getiren ASÜ Rektörü Şahin, “Hacı Bayramı Veli Hazretleri, ‘gönül’ ile ‘şehir’ arasında bir bağlantı kurar. Birincisi inşa edilmeden ikincisi de inşa edilemez. Bu yüzden biz, içinde yaşadığımız şehrin inşa sürecine katkı sunacak işler de üretiyoruz. ‘Vefa Projesi’ olarak adlandırdığımız bu çalışmalar da içinde yaşadığımız aziz şehrimize borcumuzdur” dedi.
“Aksaray’ın Yaşayan Değerleri 1 ve 2” belgesellerinde şehrin tanınmış isimleri, Aksaray’ın geçmiş 6070 yıllık öyküsünü; “Aksaray’ın Gazileri” belgeseli şehirde yaşayan Kore, Kıbrıs, iç güvenlik ve 15 Temmuz Darbe Girişimi süreçlerini yaşayan gazilerin hikayelerini; “Aksaray’ın Şehitleri” belgeseli ise vatan ve bayrak sevgisi ile şehit yakınlarının duygu dünyasını anlatıyor.

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