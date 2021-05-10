Az su tüketen kanola, Tuz Gölü havzasında çiftçinin gözdesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Az su tüketen kanola, Tuz Gölü havzasında çiftçinin gözdesi

DHA

Az su tüketen kanola, Tuz Gölü havzasında çiftçinin gözdesi


Erkan ALTUNTAŞHilmi YOL/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da az su tüketen yağ bitkisi türü kanola, Tuz Gölü havzasında çiftinin ve fotoğraf tutkunlarından ilgi görüyor.  Özellikle gün doğumu ve batımına yakın saatlerde ayrı bir güzelliğe bürünen kanola tarlaları, birçok profesyonel fotoğrafçı tarafından da doğal stüdyo olarak kullanıyor.
Tuz Gölü havzasındaki kanoların çiçek açmasıyla tarlalar sarıya büründü. Kanola, mısır, pancar ve ay çekirdeğine göre yüzde 70 daha az su tükettiği içinde çiftinin tercihi oldu. Eskil Ziraat Odası Genel Sekreteri Vedat Belgemen, kanolanın su az tüketen ürün olduğu içinde çiftçinin ilgisi çekmeye başladığını belirtti. Belgemen, ''Son yıllarda yer altı suların çekilmesiyle   çiftçilerimizi kanola ekimine yönlendirdik. Geçen yıl sözleşmeli olarak 800 dekar kanola ekimi yaptırdık. Verim ve kar marjı yüksek olunca 10 bin dekara çıkan kanola ekimi yer altı sularının yükselmesine ciddi fayda sağlamaya başladı. Gelecek yıl ise  30 ile 40 bin dekar kanolayı hedefliyoruz. Bölgemizde dekara 350 ile 500 kilo verim alıyoruz. Bu da bizim acımazdan ciddi bir verim. Çünkü kanolanın kar marjı yüksek bir ürün olduğu için çiftçilerimizi memnun ediyor" diye konuştu.
Bitkilerle ilgili araştırma yapan Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seher Karaman Erkul da, ''Eskil ilçesinde doğada endemik bitkileri fotoğraflıyorduk. Şu anda bir kanola tarlasındayız. Sarı rengin olabildiği kadar hakim olduğu bir tarla. Bize çok güzel bir görsel şölen oluşturuyor. Yoldan geçen araç sahipleri ise bu güzelliği dikkat çekiyor ve çok güzel de fotoğraflar çıkıyor. Biz de araçla geçerken tarlayı görünce kayıtsız kalamadık ve durup fotoğraf çekindik'' dedi.
 DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-05-10 12:09:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray'da gezmeye çıkan 14 yaşındaki 2 çocuğun baraj göletinde cesedi bulundu (2)
YEREL HABERLER Aksaray'da gezmeye çıkan 14 yaşındaki 2 çocuğun baraj ...
Aksaray'da gezmeye çıkan 14 yaşındaki 2 çocuktan haber alınamıyor
YEREL HABERLER Aksaray'da gezmeye çıkan 14 yaşındaki 2 çocuktan ...
Aksaray'da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğularak öldü
YEREL HABERLER Aksaray'da serinlemek için gölete giren 2 çocuk ...
Aksaray'da kum fırtınası sonrası hasar tespiti yapılacak
YEREL HABERLER Aksaray'da kum fırtınası sonrası hasar tespiti ...
Muayenesiz araçla kısıtlamayı delen sürücüden polise: “Şov yapmayın”
YEREL HABERLER Muayenesiz araçla kısıtlamayı delen sürücüden polise: ...
Aksaray genelinde uygulamalar aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Aksaray genelinde uygulamalar aralıksız sürüyor
Aksaray'da 'kum fırtınası' cami minaresini yıktı
YEREL HABERLER Aksaray'da 'kum fırtınası' cami minaresini yıktı
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp, kazayı görüntülediler
YEREL HABERLER Sosyal mesafeyi hiçe sayıp, kazayı görüntülediler
Kısıtlamayı ihlal edip kovalamacayla yakalandı, polislere 'helal olsun' dedi
YEREL HABERLER Kısıtlamayı ihlal edip kovalamacayla yakalandı, ...