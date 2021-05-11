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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

22 ayrı suçun firari şüphelisi operasyonla yakalandı

İHA

22 ayrı suçun firari şüphelisi operasyonla yakalandı

Aksaray’da 10 dolandırıcılık, 8 hırsızlık ve 4 adli olay olmak üzere 22 ayrı suçun firari şüphelisi polisin operasyonuyla yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Aksaray’da bilişim sistemleri kullanarak 10 ayrı kredi ve banka kartı dolandırıcılığı, ev ile iş yerinden 8 ayrı hırsızlık olayı ve 4 adli olayın firari şüphelisi olarak aranan Cumali B. (36) hakkında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlattı. Yapılan araştırmalarda adeta şüphelinin izini süren asayiş ekipleri ilk olarak şüphelinin kullandığı özel telefon hattını tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheli Cumali B. asayiş ekiplerince teknik ve fiziksel takibe alındı. Yapılan takipler sonucu şüphelinin Hasas Mahallesi Hasas Caddesinde bulunan bir ikamette kaldığını belirleyen polis ekipleri evin bölgesine pusu attı. Şahsın eve geldiği esnada harekete geçen asayiş ekipleri şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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