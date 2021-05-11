Aksaray'da İsrail'i protesto konvoyu

İsrail'in Mescidi Aksa'ya yönelik müdahalesi ve Filistinlilere yönelik saldırıları Aksaray’da onlarca araçlık konvoyla protesto edildi.

Aksaray’da bir gurup STK öncülüğünde toplanan vatandaşlar araçlarla konvoy yapıp İsrail'in Mescidi Aksa'ya yönelik müdahalesi ve Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti. Filistin halkına destek olmak için Aksaray Şehirler Arası Terminali önünde toplanan onlarca araç Türk bayrakları ve Filistin bayraklarıyla hareket ederek Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Bulvarı üzerinden Büyük Bölcek Mahallesinde bulunan Cumartesi Semt Pazarında toplandı. Ellerinde bayraklarla araçlarından inen onlarca Aksaraylı sloganlar atarak İsrail'in Filistin'e uyguladığı insanlık dışı zulmü protesto etti. Sloganlar atan vatandaşlar tekbir getirerek Filistin’e destek İsrail’e de tepki gösterdi.

Aksaray STK Platformu adına konuşan Kuddusi Bakar, "Mescidi Aksa'da Kudüs'te Filistin'de İsrail'in yapmış olduğu zulmü kınamak için bir araya geldik. Ramazan ayında bu mübarek günlerde ve gecelerde İsrail’in yapmış olduğu bu zulmü Aksaray sivil toplum platformu olarak lanetliyoruz, kınıyoruz. Bizler İslam coğrafyası olarak Müslüman kardeşlerimizin yanında olduk olmaya da devam edeceğiz" dedi. Vatandaşlar yaklaşık 1,5 saat süren protesto sonrası dağılarak bölgeden ayrıldı.

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