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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da 5 araçlı trafik kazası: 1 yaralı

İHA

Aksaray’da 5 araçlı trafik kazası: 1 yaralı

Aksaray’da bir otomobilin seyir halindeki bir diğer otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobil park halindeki 3 ayrı araca çarptı. 5 aracın karıştığı ve 1 kişinin yaralandığı kazaya sebep olan araç sürücüsü hızla olay yerinden kaçtı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi 129. Cadde üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin A. (27) idaresindeki 68 AH 702 plakalı Tofaş marka otomobile, arkadan gelen bir başka araç hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tofaş marka otomobil savrularak yol kenarında park halinde bulunan 68 EA 695 plakalı Opel marka otomobile, 68 AAN 821 plakalı Fiat marka otomobile ve 06 ADD 13 plakalı Renault marka otomobile çarptı. Kazaya neden olan ve plakası alınamayan otomobil hızla olay yerinden kaçarken, park halindeki 3 ayrı araca çarpan Tofaş marka otomobil yolda ters döndü. Sürücü Hüseyin A. yaralanırken çevrede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili araştırma başlatırken, 112 Acil Yardım ekipleri de yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı sürücü ambulanstaki tedavisinin ardından hastaneye götürülmeden kendi isteğiyle bırakılırken, polis ekipleri kazaya neden olan araç ve sürücünün peşine düştü.

Yaşadığı kazayı anlatan sürücü Hüseyin A., “Ben düz yolumda geliyorum, adam öyle böyle gelme yok yani. Ben arabayı bile görmedim. Arkamdan vurdu beni savurttu böyle sağa sola, ondan sonra kaçtı gitti. Olduğum yerde döndüm” dedi.

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