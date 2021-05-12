Aksaray'da şehitliğe bayram ziyareti



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA)- AKSARAY´da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit yakınları, arife günü Aksaray Şehitliği'nde

Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit yakınları, bayram arifesinde şehitliklere akın etti. Aksaray´da şehit aileleri, sabah saatlerinden itibaren Aksaray Şehitliği´ni ziyaret etmeye başladı. Şehit aileleri, yakınlarının mezarlarına su döküp, çiçek bıraktı, dua etti, Kuran-ı Kerim okudu.

`ŞEHİT OLMADAN 15 GÜN ÖNCE RÜYAMDA GÖRDÜM´

Hakkari Yüksekova´da PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Özel Harekat Polisi Sinan Kunduracı´nın babası Mehmet Kunduracı da oğlunun mezarını ziyaret etti. Baba Kunduracı, "Arife ve bayram günü şehitliğin ziyarete açık olması, bizleri çok mutlu etti. Şehitlik bizim için özel bir yer ziyaret etmezsek olmaz. Allah´ım kimseye evlat acısı göstermesin. Çünkü çok zor. Oğlum şehit olmadan 15 gün önce rüyamda gördüm. Rabbim insan oğluna önceden haber veriyor. Oğlumu bana rabbim verdi kendisi geri aldı. 15 gün sonra da şehit oldu. Bu vatanın namusu, bayrağı, hepsi mecbur korunacak" dedi. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-05-12 15:37:05



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