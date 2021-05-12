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Muhtar unutulan çanta dolusu parayı peşinden gittiği turiste teslim etti

İHA

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine gezi amacıyla gelen İsviçreli karıkoca girdikleri konakta para dolu çantalarını unuttu. Çantayı alan muhtar, aracıyla peşinden gittiği turistlere para dolu çantalarını teslim etti.

Muhtar unutulan çanta dolusu parayı peşinden gittiği turiste teslim etti

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine gezi amacıyla gelen İsviçreli karıkoca girdikleri konakta para dolu çantalarını unuttu. Çantayı alan muhtar, aracıyla peşinden gittiği turistlere para dolu çantalarını teslim etti.
Edinilen bilgiye göre, tarihi ve turistlik mekanlarıyla kentin turizm merkezi olan Güzelyurt ilçesini gezmeye gelen İsviçreli karı koca, bir süre ilçede gezdikten sonra bir konağa girdi. Burada ilçe halkı tarafından ikramların yapıldığı İsviçreli çift, gezilerinin ardından konaktan ayrılarak araçlarıyla ilçeden ayrıldı. Bu sırada konakta bir vatandaş turistlerin çantasını unuttuğunu fark etti. Çantayı kontrol ettiğinde içinde para dolu olduğunu gören Sadık Sümer isimli vatandaş durumu hemen köydeki mahalle muhtarı Cumali Balcan’a bildirdi. Aracıyla konağa gelen muhtar Cumali Balcan çantayı alarak turistlerin peşine düştü. İsviçreli turist çifti ilçe çıkışında yakalayan muhtar ve vatandaş para dolu çantayı teslim etti. Turist çift, duyarlı davranışlarından dolayı muhtar Cumali Balcan ve Sadık Sümer'e teşekkür ederek ilçeden ayrıldı.

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