Aksaray’da sokaklar sessizliğe büründü

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Aksaray’da tam kapanma kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı bayramın 1. gününde kent sessizliğe büründü.

Korona virüsle (Covid19) mücadele kapsamında tam kapanma kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Aksaray’da bayramın 1. günü sokaklar sessizliğe büründü. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı kuşlara kılırken, kent genelinde sessizlik hakim oldu. Ulu Cami, Bankalar Caddesi, Eski Sanayi Caddesi, Atatürk Bulvarı gibi işlek olan caddelerde boş kalırken, polis ekipleri belirli aralıklarla uygulamalar yapıyor.

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