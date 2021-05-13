Aksaray’da sokaklar sessizliğe büründü

Aksaray’da tam kapanma kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı bayramın 1. gününde kent sessizliğe büründü.
Korona virüsle (Covid19) mücadele kapsamında tam kapanma kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Aksaray’da bayramın 1. günü sokaklar sessizliğe büründü. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı kuşlara kılırken, kent genelinde sessizlik hakim oldu. Ulu Cami, Bankalar Caddesi, Eski Sanayi Caddesi, Atatürk Bulvarı gibi işlek olan caddelerde boş kalırken, polis ekipleri belirli aralıklarla uygulamalar yapıyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.