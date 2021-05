Aksaray'da Kudüs için gıyabi cenaze namazı kılındı

Müslümanların ilk kıblesi ve Hazreti Muhammed’in miraç yolculuğuna çıktığı yer olan Mescidi Aksa’ya ev sahipliği yapan Kudüs’te katliam yapan İsrail’in şehit ettiği Filistinliler için Aksaray'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Aksaray'da cuma Namazı sonrası Ulu Cami önünde toplanan Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ve vatandaşlar, Kudüs'te İsrailli askerler tarafından yapılan saldırılar sonrasında şehit düşen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Kılınan gıyabi cenaze namazının ardından Filistin ve tüm şehitler için dua edildi. Geçen hafta cuma gününden bugüne kadar aralıksız devam eden saldırılarda şehit olan Filistinliler için Ulu Camii avlusunda Filistin ve Türk Bayrakları açıldı. Dua sonrası tekbirlerle birlikte basın açıklamaları yapıldı.

STK Platformu adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Erdem Baysalın, "Günlerdir süren terörist İsrail saldırılarında binlerce Filistinli kardeşimiz ilk Kıblegahımız olan Mescidi Aksa’yı canlarıyla, kanlarıyla savunurlarken yaralandılar ve şehit oldular. Yaralandılar ama davalarından, inançlarından, Allah’ın yolunda cihatlarından vazgeçmediler. Mücadelerinde kadın, erkek, genç, yaşlı demeden göğüslerini siper ettiler. Siyonist İsrail ise sistemli bir şekilde hem Müslüman kanı dökmeye hem de adım adım Mescidi Aksa’yı işgal etmeye devam etmektedir. Siyonist İsrail, ilk mescidimiz, mukaddesimiz, binlerce yıllık tarihi ve kültürel öneme sahip Mescidi Aksa'yı yakıp yıkmaktan geri durmamakta, ibadetlerini yerine getiren Filistinli kardeşlerimize haince saldırmakta, işgalci sivil siyonistler Mescidi Aksa'ya baskınlarını sürdürmektedir. Günlerdir Siyonist İsrail’in başta Gazze olmak üzere masum Filistinli kardeşlerimize karşı yapmış olduğu saldırılarda; kundaktaki bebeklerden, sokakta oynama çağına gelmiş çocuklara, delikanlı genç kardeşlerimizden, hamile annelere, genç yaşlı demeden Filistinli kardeşlerimiz şehit düşmüştür. İşgalci Siyonistler, Filistinli kardeşlerimizin evini basmakta, işgal polisiyle işbirliğiyle Filistinli kardeşlerimize linç girişiminde bulunmaktadır. Terörist Israil’in yapmış olduğu bu saldırıları kalbinde merhamet taşıyan, insanlıktan nasibini almış hiçbir kimsenin kabul etmesi mümkün değildir. Buna rağmen Batı ülkeleri işbirlikçi yaklaşımlarıyla her zaman olduğu gibi batılın yanında olduklarını göstermişler ve ikiyüzlü politikalarıyla masum Filistinli kardeşlerimize yapılan zulmü ve şehit edilen kardeşlerimizi görmezden gelmişlerdir. Terör örgütü İsrail sadece Müslümanlar için değil, bütün insanlık için bir beladır. Bu belanın ortaya çıkmasının arkasındaki sapkın düşünce olan Siyonizm tüm insanlık için 7 24 problem üretmektedir. Siyonist İsrail’in bu küstahça davranışlarının kaynağı Batı’dan aldığı cesarettir. Birleşmiş Milletler, NATO, ABD ve Avrupa Birliği İsrail’in her sapkınlığına el altından ya da açıktan destek olmaktadır. Siyonist İsrail, Filistin’de yaptığı her tecavüzün, küstahlığın, şımarıklığın karşılığını mutlaka alacaktır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.