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‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü 2. noktada yakalandı

İHA

‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü 2. noktada yakalandı

Aksaray’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan ve 2. uygulama noktasında yakalanan sürücü 57 promil alkollü çıktı. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken alkollü araç kullanmaktan ve dur ihtarına uymamaktan ceza kesildi.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi 123. Cadde üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Korona Virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan polis ekipleri TOKİ istikametine seyreden 68 ACC 765 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçarken, araç plakalı tüm ekip ve istasyonlara anons ile bildirildi. Bir süre sonra Nevşehir Caddesi eski cezaevi kavşağında 2. uygulama noktasına gelen sürücü bu kez polislerden kaçamadı. Önlem alan polisler sürücüyü kavşakta yakaladı. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücü Hakan G. (49) 57 promil alkollü çakırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL, ‘dur’ ihtarına uymamaktan ise 314 TL olmak üzere bin 653 TL para cezası kesildi. Sürücünün aracı ise alkol muayenesinden geçirilen bir yakınana teslim edildi.

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