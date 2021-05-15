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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Parasızlıktan okutulamayan genç kıza validen okuma sözü

İHA

Parasızlıktan okutulamayan genç kıza validen okuma sözü

Aksaray’da maddi imkansızlıklar nedeniyle okuyamayan ve annesi ile birlikte tarlada çalışarak ailesine destek olan 14 yaşındaki genç kız, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu’nun talimatlarıyla tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanarak okutulacak.
Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da ekili tarım arazilerini gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray’ın Acıpınar mevkiinde bulunan bir tarım arazisinde incelemelerde bulundu. Çiftçilerin çalışmaları hakkında bilgiler almak isteyen Vali Aydoğdu, araziye girdiğinde pancar tarlasında çapa yapan genç bir kızla karşılaştı. Vali Hamza Aydoğdu, okuyup okumadığını sorduğu 14 yaşındaki Fatma Şengül'ün “okumuyorum, 8. sınıftan terkim” demesi üzerine genç kızın ailesine ulaşmak istedi. Tarlada çalışan kadın çiftçilere giderek “Kızımızın annesi kim?” diye soran Vali Aydoğdu, genç kızın annesini Şengül Tan’ı (34) da tarlada çapa yaparken buldu. Vali Aydoğdu kızın annesine “8. sınıfı bitirmiş, liseye neden göndermiyorsun?” sorusuna anne Şengül Tan, “Okutamıyorum” diye cevap verdi. Bunun üzerine Vali Aydoğdu, “Ben okutacağım onu” diyerek, “Sen maddi imkansızlıklardan mı okutamıyorsun?” diye sordu. Anne Şengül Tan’ın “Evet” cevabı üzerine Vali Aydoğdu “Tamam biz onu okuturuz. Eylül ayında hemen liseye kaydediyoruz onu. Var mı öyle okuyamayan burada” diyerek diğer genç kızlara sordu. Kızların hepsinden “Okuyoruz” cevabı alan Vali Aydoğdu tekrar anne Tan’a dönerek, “Bak senin kızını da biz okutuyoruz. Onları okutacağız. Bunlarda okusunlar, üniversiteyi bitirsinler yine gelip seninle beraber bunu yapsınlar” dedi.
Ardından tekrar Fatma Tan’ın yanına giden Vali Aydoğdu, “Annen de senin okumanı istiyor, biz de seni okutacağız tamam mı? Bütün okul masraflarını devlet olarak biz karşılayacağız. Ama sen de okuyacaksın inşallah en iyi üniversiteleri bitireceksin yine tarım yapmak istersen gelir yaparsın” dedi.
Ziyarette yanında bulunan Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav’a talimat vererek tüm bilgileri aldıran Vali Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal’ı da arayarak genç kızın okutulması ve tüm ihtiyaçlarının karşılanması hususunda talimat verdi.
Genç kızın babası Emin Tan’ın kamyon şoförlüğü yaparak evinin geçimini sağlamaya çalıştığı, anne Şengül Tan’ın da maddi imkansızlıklarla okutamadığı kızı Fatma Tan ile birlikte tarım arazilerinde yevmiyeli çalışarak ev ekonomisine destekte bulunduğu öğrenildi.

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