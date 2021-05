Sokaktaki çocuklar şekerleri verilip maskeleri takıldıktan sonra evlerine gönderildi Aksaray’da korona virüs denetimleri kapsamında bilgilendirme yapan AFAD ekipleri, sokakta karşılaştıkları çocuklara şeker verip maskelerini taktıktan sonra evlerine gitmeleri konusunda ikna etti

Aksaray’da korona virüsle mücadele kapsamında denetime çıkarak bilgilendirmeler yapan AFAD ekipleri, gittikleri her yerde sokakta çocuklarla karşılaşınca ilginç bir yönteme başvurdu. Çocuklara şeker ikram eden ekipler, maskelerini elleriyle taktıkları çocukların evlerine gitmelerini sağladı.

Korona virüsle mücadele kapsamında Aksaray Valiliği tarafından başlatılan “Devlet Millet El Ele Korona Virüsle Mücadele” kapsamında tüm kurum ve kuruluşlar tarafından kent genelinde etkin bir mücadele yürütülüyor. Bayramda da durmayan ekipler il genelinde geniş kapsamlı denetim ve uygulamalar yapıyor. Bu kapsamda sokak sokak, cadde cadde gezerek araç megafonundan vatandaşlara seslenerek uyarılar ve tedbirler hakkında bilgiler veren Aksaray Valiliği İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, gittikleri her yerde çocukların dışarıda olduğunu görünce ilginç bir girişimde bulundu. Çocukları eve göndermek için bir marketten kilolarca bayram şekeri alan AFAD ekipleri gittikleri her yerde çocuklara şeker ikram ederek bayramlarını kutladı. Ardından çoğu maskesiz olan çocuklara kendi elleriyle maske takan AFAD ekipleri, son olarak çocukları evlerinden çıkmamaları, hijyen kurallarına uymaları ve sosyal mesafeyi takip etmesi gerektiği bilgisini vererek çocukları eve gönderdi. AFAD’ın uygulamasını mutlulukla karşılayan minikler şekerlerini alıp maskelerini taktıktan sonra evlerinin yolunu tuttu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.