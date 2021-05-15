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Anadolu´nun bozkırında kurduğu serada yılda 3 kez hasat yapıyor

DHA

Anadolu´nun bozkırında kurduğu serada yılda 3 kez hasat yapıyor


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da bozkır bir yapıya sahip bölgede 10 yıl önce küçük bir sera kurup sebze üretimine başlayan Musa Arıbaş (46), geçen süre içerisinde işlerini büyüttü. 2 bin metrekarelik sera kuran Arıbaş, yılda 3 kez hasat yapıyor.
Gökçe köyünde daha önce hububat ekip, yılda 2 kez hasat yapan 4 çocuk babası Musa Arıbaş, bozkır bir yapıya sahip olan bölgede deneme amaçlı 50 metrekarelik alana sera kurdu. Burada ürettiği sebzelerden iyi verim alan Arıbaş, zamanla parça parça serasını büyütmeye başladı. 3 yıl önce ise sera alanını 2 bin metreye kadar çıkaran Arıbaş, şu an yılda 3 kez ürün hasadı yapıyor. Kış aylarında tere ve marul, diğer dönemlerde ise salatalık ve domates yetiştirdiğini belirten Arıbaş, şunları söyledi:
''2 dekar kapalı ve 3 dekar açık alanda salatalık, domates ve biber yetiştiriciliği yapıyorum. Bu yıl 28 Şubat'ta seralara domates ile salatalığın ekimi yaptık. Şu an da ise salatalıkların hasadına başladık. Seramızda yılda 3 kez ekim yapıyoruz. İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde salatalık, domates ve biber ekimi yapıyoruz. Kış aylarında ise tere, roka, marul ve ıspanak olarak devam ediyoruz. Anadolu´da seracılık çok zor ve iklimlerimiz Akdeniz iklimi gibi değil. Şehrimiz karasal iklim, kışın soğuk ve yazın ise sıcak ve kurak bir iklimimiz var. Serada doğal iklim haliyle üretim yapıyoruz. Seralarımızda ısıtma kullanmıyoruz. Damlama sitemi ile malç naylonu kullanarak, ürünleri biraz daha erken hasat etmemizi sağlıyor. Kış dönemi ilk ektiğimizde soğuk havalarda don olaylarına karşı ise sera içinde ateş yakıp duman vererek ürünlerimizi soğuktan koruyoruz."
'GEÇİM KAYNAĞIMIZ SERALARIMIZ OLDU'
Seralarda çalışacak işçi bulamadıklarını için eşi Şükran Arıbaş ile birlikte ekip, hasat yaptıklarını belirten Arıbaş, "Bu nedenden dolayı eşim ile birlikte bu serada çalışıyoruz. Seraya getirdiğim işçiler serada 1 gün ya da 3-4 saat çalışıp kaçıyor. Bunun nedeni ise seraların sıcak olduğu belirtiyorlar ve böyle bir işte çalışmak istemiyorlar. Aksaray´da böyle bir zor imkanımız var. Ama biz, eşimle işimizden çok memnunuz. Üretimi de sürdürüyoruz. Yılda 3 kez ürün hasat ettiğimizi içinde bizi fevkalade geçindiriyor. 10 yıl önce 50 metrekare sera ile başlayıp 10 yıl sonunda ise 2 bin metre kare kapalı serada devam ediyoruz'' diye konuştu. 
TALEPLERE YETİŞEMİYOR 
Taleplere yetişemediğini ifade eden Arıbaş, ''Hasat ettiğimiz salatalık yoğun talep görüyor. Şu anda manav, market ile sebze haline kilosunu 6 TL´den veriyoruz; ama taleplere yetişemiyoruz. Sera işinde köyümüzde ilk ve tekiz. Biz burayı kendi imkanlarımızla kurduk'' dedi.DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-05-15 12:14:48

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