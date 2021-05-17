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Alkollü halde kısıtlamayı delmekle kalmadı: Polise hakaret etti, basına saldırdı

İHA

Alkollü halde kısıtlamayı delmekle kalmadı: Polise hakaret etti, basına saldırdı

Aksaray’da kısıtlamayı delip alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen ve uygulamada polis ekiplerine yakalanan alkollü sürücü polise hakaret edip basın mensuplarına saldırdı.

Olay, Taşpazar Mahallesi Tiyatro Kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Korona Virüsle Mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında gece yarısı denetim yapan polis ekipleri şehir merkezi istikametine seyreden 68 ABK 917 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet, ruhsat ve kısıtlama muaf belgesi kontrolü yapan polis ekipleri sürücü Servet O.’nun (31) kısıtlamadan muaf olmadığını tespit etti. Ardından sürücünün konuşma ve hareketlerinden alkollü olduğunu fark eden ekipler sürücüyü alkol muayenesinden geçirmek istedi. Alkol metreye üflemeyen sürücü polis ekiplerine hakaretler ederek agresif tavırlar sergiledi. Polis ekiplerine adeta talimatlar yağdıran sürücü ardından kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına hakaret ederek saldırıda bulundu.

Sürücüden görevli polis memurlarına “Herifsen gel kontağı al”

Polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılan alkollü sürücü, polis memurlarına, “Bağlayın benim arabamı. Beni bağlamayan adamın. Bağlayın lan. İşlem yapılsın, umurumda olmaz. Alkollüysem şahsıma” dedi. Basın mensuplarının “Neden sokağa çıktın sorusuna ise, “Sen niye çıktın” diyerek küfürler ederken, “Sen niye çıktın oğlum” diye cevap verdi. Polis ekiplerine talimatlar yağdıran alkollü sürücü, “Allah’ına kadar cezanı yaz yoluna devam et lan” dedi. Ardından tekrar basın mensuplarına yönelen sürücü, “Sen neyi çekiyorsun. Yaptığın iş mi lan? Sen devletini korusan evde olursun, dışarıda olmazsın” dedi. “Sen neden dışarıdasın?” diye gazetecileri sorgulayan sürücü, “Ben de tır şoförüyüm” diyerek kendini savunmaya çalışarak gazetecilere yumruk atmaya attı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle tutulan alkollü sürücü aracının kontağını vermek istemeyerek görevli memurlara, “ “Herifsen gel bu kontağı al” dedi. Olay yerine çağırılan asayiş ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürülen sürücü burada yapılan kan testinde 169 promil alkollü çıktı. Sürücüye alkol metreye üflememekten 3 bin 836 TL ve alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL olmak üzere toplam 5 bin 175 TL para cezası kesilirken ehliyetine 2 yıl el konuldu.

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