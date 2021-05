15 yaşındaki çocuğu kaçırmak için evi bastılar: 3 yaralı

Aksaray'da kız kaçırmak için köyde bir evi basan gurup kaçırmak istedikleri kızı evde bulamayınca eve silahla ateş açıp aileyi taş ve sopalarla darp etti. 1’i ağır 3 kişinin yaralandığı olayda 7 kişi gözaltına alındı.



Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Sevinçli Köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Umut Ş. (20) Ramazan Bayramı’nın 1. günü aynı köyde yaşayan 15 yaşındaki Duygu C.'yi kaçırdı. Kaçırma olayının ardından durumu jandarmaya bildiren aile Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu’nun aracılığıyla kızı kısa sürede bularak ailesine teslim etti. 4 gün sonra yeniden kızı kaçırmak isteyen Köy Muhtarı Nurettin Ş.’nin (46) yeğeni Umut Ş. kızın yaşadığı ailesinin evine silahlı baskın yaptı. Bu sırada evde olan kızın amcası Ramazan C. (42) ve kızın kuzenleri Hidayet C. (19) ile Tufan E. (18) ile karşılaşan Umut Ş. yakınlarıyla birlikte eve silahla ateş açtı. Eve girmek isteyen Umut Ş. ve yakınları amca Ramazan C., Hidayet C. (19) ile Tufan E.’yi taş ve sopalarla darp etti. Kavga seslerini duyan köy halkı durumu jandarmaya bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri Umut Ş. ve yakınları olmak üzere 7 şahsı gözaltına aldı. Yaralı olan 3 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, kızın amcası olan Ramazan C.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



“Bizi kurtar Valim, şu muhtarı al başımızdan”



Sedye üzerinde konuşan yaralı amca Ramazan C., “Muhtar getirdi, evimi bastı. Oğlumu vuracaktı. Önüne geçtim bu hale getirdiler beni. Olay, yeğenimi kaçırdılar. Bizde karşı çıktık. Elinden alınca, 15 yaşında daha. Evimi bastılar. Muhtar kendisi” dedi.



Kızın annesi Leyla C. (35) ise, “Benim kızımı kaçırdılar. 15 yaşında daha. Biz telefon açtık ve ‘Çocuğu salın küçük’ dedik. ‘Erkekseniz gelin alın çocuğu’ dedi muhtar. Biz de jandarmayı aradık. Böyle olmayacak dedik gittik valiye çıktık. Vali beyle görüştük. Vali muhtarı aradı ve 10 dakika içinde çocuk geldi bize. Çocuğu da kandırmışlar. ‘Beni evlendirecekler, ben ondan kaçtım, davalarını geri çeksinler’ Şimdi de verin kızı diye baskın yapıyorlar. Evde misafir vardı. Kapıdan araba geçti çıktım baktım. O araba kaçtı gitti. Sonra 2. kez geldi. Kayınım koyundan geldi evine gidiyordu. Bir daha baktım ve aşağıya indim. Bir de baktım kayınımın kafasına oturmuş o Ziyade taşıla vuruyor. O ara bizde koştuk. Kınalı denen şahıs silah ile saldırdı. Kınalı dediğimiz köyün bekçisi olan İhsan Sürücü. Ondan sonra Ziya’da dedi ki, ‘Silahlar çalışsın, tarayın şunları’ dedi. Biz duvarın dibine kaçtık. Ziyade muhtarın kardeşi. Biz gidip kayınımızı elinden alamadık. Kayınıma kıydılar, silahtan korktuk üzerimize sıkınca. Valim, ben senden çocuğumu istedim, sen de bana verdin. Ama bunlar beni rahatsız ediyor. Çocuğu geri almak istiyorlar. Bizi kurtar valim, muhtarı al başımızdan herkes rahatına baksın” diye konuştu.

Hastaneye gelen kaçırılan kızın babası Şakir C. (40), “Benim kızımı kaçırdılar. Adalet yok, benim evimi bastılar, beni öldürmeye kalktılar. Muhtar köyün büyüğü, beni öldürmeye kalktı” diye isyan etti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.