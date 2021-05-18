Sahipsiz köpeklere Aksaray Belediyesi sahip çıktı

Aksaray Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Ortaköy ilçesindeki sahipsiz köpekleri Hayvan Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde tedavi altına aldı.

Aksaray il sınırları içerisindeki yaralı, sahipsiz ve bakıma muhtaç tüm sokak hayvanlarına şefkat eli uzatan Aksaray Belediyesi son olarak gelen bir ihbar üzerine Ortaköy ilçe sınırları içerisindeki 39 köpeğe sahip çıktı. Ramazan Bayramı öncesinde ülke genelinde uygulanan tam kapanma sürecinde çalışmalarına aksatmadan devam eden Aksaray Belediyesi veterinerleri, ihbar üzerine sahipsiz köpekleri kontrollü bir şekilde Hayvan Rehabilitasyon ve Bakım Merkezine naklini gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Evren Dinçer’in talimatları ile bakım merkezinde tedavi sürecine geçilen köpeklerin aşılama ve ilaç tedavileri başlatıldı. Bakım merkezine tedavi altına alınan köpekler içerisindeki yeni doğum yaptığı tespit edilen hayvanlar özel bir bölüme alındı. Karantina altına alınan sahipsiz köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Tedavilerinin tamamlanması sürecinin ardından isteyen vatandaşların belediyeye müracaat ederek bu köpekleri sahiplenebilecekleri bildirildi. Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray’ın her noktasına belediye ekiplerince düzenli olarak mama ve su bırakıldığını hatırlattı. Başkan Dinçer, tespit edilmesi durumunda il sınırlarındaki tüm sahipsiz hayvanlara sahip çıkıldığını bildirdi.

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