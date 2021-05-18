ASÜ’de yaz dönemiyle birlikte fiziki düzenlemelerdeki ivme artacak

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, yaz dönemi ile birlikte kampüs genelinde açık ve kapalı mekanlar için planlanan fiziki düzenleme çalışmalarının ivme kazanacağını söyledi.

Rektör Şahin, akademisyenlerle geleneksel kahvaltı buluşmalarına devam ediyor. Kurum içi çalışmaların istişare edildiği ve projelere dair fikir alış verişinin yapıldığı toplantıda, salgın süreci esnasında kampüs genelinde yapılan eğitim öğretim faaliyetlerine dikkat çeken ASÜ Rektörü Şahin, “Hepimiz açısından salgın süreci farklı bir deneyim oldu. Çalışma biçimleri değişti, sosyal hayata dair bazı kısıtlamalar oldu, öğrencilerimizden uzak kaldık. Bir yandan bunlar yaşanıyor diğer yandan da hayat devam ediyor. Bu süreçte biz de eğitimöğretim ortamları başta olmak üzere, kampüs genelinde fiziki düzenlemeleri iyileştirme, eksikleri tamamlama, yenilikleri entegre etme gibi bir dizi projeyi hayata geçirdik. Bunlarla birlikte önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde yeni bölüm ve programlar açarak, eğitimöğretim imkanlarını nitelik ve nicelik olarak da geliştirmeye çalıştık. Bu çalışmalarımız sürüyor. Yaz döneminin de başlamasıyla, kapalı ve açık mekanlarımızdaki fiziki düzenleme faaliyetlerine ilişkin ivme artacak” dedi.

Yapılan kısa selamlama konuşmasının ardından Rektör Şahin, akademisyenleri dinledi ve projelere dair görüşlerini aldı.

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