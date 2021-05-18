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15 yaşındaki kız ailesine teslim edildi Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu’nun girişimi ile aileler arasında oluşan husumet büyümeden sona erdirildi

İHA

15 yaşındaki kız ailesine teslim edildi Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu’nun girişimi ile aileler arasında oluşan husumet büyümeden sona erdirildi

Aksaray’da evlenme amacıyla kaçırılan 15 yaşındaki D.C. güvenlik güçlerinin yaptığı çalışma sonucu kısa sürede bulundu. Cumhuriyet savcılığı talimatıyla koruma altına alınan D.C. daha sonra ailesine teslim edildi.
Aksaray’ın Sevinçli köyünde 20 yaşındaki Umut Ç. aynı köyde yaşayan 15 yaşındaki D.C’yi kaçırdı. Ailenin şikayeti üzerine inceleme başlatan jandarma ekipleri D.C.’yi kısa sürede buldu. D.C. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilerek koruma altına alındı.

Vali Aydoğdu aile üyeleri ile görüştü
Olayın ardından her iki aile ile görüşen Vali Aydoğdu bir yanlışı diğer bir yanlışla düzeltmenin doğru olmadığını belirtti. Vali Aydoğdu, “Çocuklarımıza sevgiyle yaklaşmalıyız. Çocuklar sevgiyi anne ve babanın yanında ailede almalılar. Olaydan kısa süre sonra güvenlik güçlerimiz kızımızı buldu. Burada önemli olan yapılan hatadan dönmek. Büyükler olarak size ve bizlere düşen yavrumuza sahip çıkmaktır. Olayla ilgili adli süreç devam etmektedir” dedi. İki ailenin büyükleri de Vali Hamza Aydoğdu’nun huzurunda sarılarak husumete gerek olmadığını, yaşanan olayın çözüme kavuşmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.
Kızlarına kavuşan anne Leyla C. ve baba Şakir C. çifti olaydan duydukları üzüntülerini dile getirirken kızlarına kavuştukları için çok sevindiklerini söylediler. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu’nun kızının bulunacağını, konunun yakın takipçisi olacağını söylediğini ifade eden anne Leyla C, “Valimden Allah razı olsun beni çocuğuma kavuşturdu” şeklinde konuştu. Kızına sağ salim kavuştuğunu belirten baba Şakir C. ise “Devletimizden Allah razı olsun valimiz ve devlet büyüklerimiz koşturdu kızıma kavuştum” ifadelerini kullandı.
Sevinçli Köyü Muhtarı Nurettin Şener ise yaşanan olayın hemen ardından durumun güvenlik güçlerine bildirildiğini ve yapılan araştırma sonunda D.C’nin bulunarak jandarma ekiplerine teslim edildiğini aktararak, “Sevinçli köyümüzde olumsuz bir olay olmuştu. Valimizin araya girmesiyle kızımızı bularak aileye teslim ettik. İşi tatlıya bağladık. Aile ile herhangi bir sorunumuz kalmadı. Şu anda barış sağlandı. Valimize çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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